Зеленський назвав російські війська біля українського кордону психологічним тиском
«Існує постійна загроза, тому що у нас йде війна, особливо в районі Донбас», – президент Зеленський
Президент України Володимир Зеленський вітає відведення російських військ від кордонів України. Він назвав деескалацію «маленькою перемогою» Києва та його союзників. Про це він заявив в інтерв'ю Financial Times.
Президент також заявив, що ситуація залишається небезпечною.
«Звичайно, існує постійна загроза, тому що у нас йде війна, особливо в районі Донбасу, і російська армія, ми все це знаємо, дуже потужна сила. Вона постійно знаходиться на наших кордонах», – заявив Зеленський.
Він назвав війська біля українського кордону психологічним тиском.
«Тут ми готові до неприємних сюрпризів. Ми постараємося їх уникнути. Наші Збройні сили дуже сильні, і ми готові запобігти будь-якій загрозі агресії», – заявив він.
Нагадаємо, Росія оголосила, що частково відводить свої війська з окупованого Криму та східного кордону України.
Читайте також: