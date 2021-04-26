Зеленський назвав російські війська біля українського кордону психологічним тиском

«Існує постійна загроза, тому що у нас йде війна, особливо в районі Донбас», – президент Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вітає відведення російських військ від кордонів України. Він назвав деескалацію «маленькою перемогою» Києва та його союзників. Про це він заявив в інтерв'ю Financial Times.

Президент також заявив, що ситуація залишається небезпечною.

«Звичайно, існує постійна загроза, тому що у нас йде війна, особливо в районі Донбасу, і російська армія, ми все це знаємо, дуже потужна сила. Вона постійно знаходиться на наших кордонах», – заявив Зеленський.

Він назвав війська біля українського кордону психологічним тиском.

«Тут ми готові до неприємних сюрпризів. Ми постараємося їх уникнути. Наші Збройні сили дуже сильні, і ми готові запобігти будь-якій загрозі агресії», – заявив він.

Нагадаємо, Росія оголосила, що частково відводить свої війська з окупованого Криму та східного кордону України.