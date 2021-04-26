  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Зеленський назвав російські війська біля українського кордону психологічним тиском

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Зеленський назвав російські війська біля українського кордону психологічним тиском
    Фото rubryka.com

    «Існує постійна загроза, тому що у нас йде війна, особливо в районі Донбас», – президент Зеленський

    Президент України Володимир Зеленський вітає відведення російських військ від кордонів України. Він назвав деескалацію «маленькою перемогою» Києва та його союзників. Про це він заявив в інтерв'ю Financial Times.

    Президент також заявив, що ситуація залишається небезпечною.

    «Звичайно, існує постійна загроза, тому що у нас йде війна, особливо в районі Донбасу, і російська армія, ми все це знаємо, дуже потужна сила. Вона постійно знаходиться на наших кордонах», – заявив Зеленський.

    Він назвав війська біля українського кордону психологічним тиском.

    «Тут ми готові до неприємних сюрпризів. Ми постараємося їх уникнути. Наші Збройні сили дуже сильні, і ми готові запобігти будь-якій загрозі агресії», – заявив він.

    Нагадаємо, Росія оголосила, що частково відводить свої війська з окупованого Криму та східного кордону України.

    Читайте також:

    Теги: Росія війна Володимир Зеленський президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies