Як Медведчук домовлявся з російським чиновником про бізнес в окупованому Криму. СБУ оприлюднила запис

Віктор Медведчук поки не коментував підозру генпрокуратури та обшуки СБУ

У СБУ стверджують, що результати експертиз підтвердили автентичність голосу Медведчука на записі

Служба безпеки України оприлюднила запис розмови народного депутата від проросійської партії ОПЗЖ Віктора Медведчука з неназваним високопосадовцем уряду Росії. Розмова стосувалася бізнесу Медведчука в окупованому Криму. Про це йдеться на сайті СБУ.

Як розповіли в СБУ, у 2015 році, коли Росія почала «націоналізацію» українського майна в окупованому Криму, Медведчук та його поплічник Тарас Козак нібито змовилися з російським урядовцем для видобутку корисних копалин на шельфі Чорного моря.

Опублікований запис розмови стосується перереєстрації київського підприємства «Нові проєкти», яке, як говорить слідство, пов'язане з Медведчуком та Козаком, у Росії та отримання ним договорів і ліцензій за російським законодавством.

У СБУ стверджують, що результати експертиз підтвердили автентичність голосу Медведчука на записі, а також його почерк у правках до листа президенту Росії Володимиру Путіну від імені підприємства.

Нагадаємо, сьогодні СБУ прийшла до Медведчука з обшуками. Пізніше стало відомо, що Медведчуку оголосили про підозру за трьома епізодами. Підозру оголосили і його поплічнику – Тарасу Козаку. Один з епізодів стосується незаконної передачі Росії родовища в окупованому Криму.

Як стало відомо під час спільного брифінгу очільників СБУ та Офісу генпрокуратури, Медведчук у 2015 році віддав окупантам кримське родовище «Глибоке». Нагадаємо, нардепи Віктор Медведчук та Тарас Козак підозрюється держзраді та у розграбуванні надр, які належать народу України.

Глава СБУ Іван Баканов оприлюднив інформацію щодо другої підозри Медведчуку і Козаку. Їх звинувачують в тому, що Віктор Медведчук передавав Тарасу Козаку секретну інформацію про розташування військового підрозділу ЗСУ. Окрім того, Медведчук і Козак готували проєкт «Промінь». Це план формування мережі агентів впливу з Росії для підривної діяльності в Україні.

Також Баканов стверджує, що Медведчук з України не виїжджав. Хоча є підозри вважати, що Медведчук знаходиться на відпочинку у Хорватії. Кілька годин тому його дружина Оксана Марченко запостила в інстаграмі декілька фото з видами природи і зазначила геотег «Хорватія».