У польському уряді радять не «старіти» за допомоги російського додатку FaceApp



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Мобільний додаток, розроблений компанією з Росії, надає повний доступ до телефону, зокрема і до інсталювання інших даних з Інтернету

У міністерстві інформатизації Польщі застерігають поляків від використання російського мобільного додатку FaceApp, порівнюючи його до збирання даних компанією СambridgeAnalytica, і планують «юридичні кроки» щодо цієї програми.

Про це повідомив директор департаменту керування даними в міністерстві інформатизації Польщі Марек Кавецький, інформує tvn24.pl.

«Чи справді бажання довідатися, як виглядатимемо через 50 років є настільки цінним, що продаватимемо за нього усі наші дані у телефоні?! І ще й до того в Росію…Нас не навчив досвід останнього витоку інформації з Facebook, нас не навчив досвід афери CambridgeAnalytica!»,- написав у Фейсбуці Кавецький.

Він пояснив, що мобільний додаток, розроблений компанією з Росії, надає повний доступ до телефону, зокрема і до інсталювання інших даних з Інтернету.

Кавецький підкреслив, що не є прихильником теорії змов, але зауважив, що в Росії до цього було створено додаток FindFace, що дозволяв комусь зробити фото й отримувати дані про цю особу в соціальній мережі ВКонтакте, а антивірусна програма Kaspersky допомагала російським спецслужбам, викрадаючи дані з комп’ютерів.

«Те, як виглядатимемо через 50 років залежить від багатьох біологічних чинників: стилю життя, здоров’я, і як через 50 років виглядатиме світ і середовище, яке нас оточує. Жодний мобільний додаток і рішення, які спираються на штучний інтелект, цього не передбачать»,- підкреслив чиновник міністерства інформатизації Польщі.

Він додав, що люди бережуть дані у своїх портмоне, але не хочуть берегти дані у своїх телефонах.

«Міністерство інформатизації з ініціативи міністра Марека Загурського здійснить відповідні юридичні кроки щодо цього мобільного додатку»,- наголосив Кавецький.

Нагадаємо, мобільний додаток FaceApp належить російській компанії Wireless Lab . Іноземні експерти застерігають користувачів, що цей додаток може нести в собі ризик розголошення персональної інформації, на що є декілька причин. По-перше, у своїй політиці конфіденційності вони пишуть, що не гарантують безпеку даних (а у додатка є доступ до вашого профілю, ваших фото на телефоні, пошти). По-друге, фото, яке ви завантажуєте для обробки, обробляється на хмарі, а не на вашому телефоні, а куди воно може потрапити далі – невідомо.