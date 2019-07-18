Путінська паспортизація Донбасу: МЗС готує план заходів для РНБО



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У МЗС зазначили, що очікують від міжнародних партнерів невизнання цих російських документів, а також посилення індивідуальних і секторальних санкцій проти Росії

Міністерство закордонних справ України засудило рішення Російської Федерації про паспортизацію громадян України, які проживають у Донецькій і Луганській областях, і підготувало на розгляд РНБО перелік заходів щодо захисту національної безпеки. Про це йдеться в заяві МЗС України, оприлюдненій у четвер, 18 липня.

«МЗС України рішуче засуджує нову спробу російської влади поширити спрощений порядок прийняття до громадянства РФ на українських громадян - жителів Донецької і Луганської областей України. Дії російської сторони є неприхованим втручанням у внутрішні справи України як незалежної і суверенної держави, серйозною загрозою безпеки на всьому європейському континенті. Симптоматично, що ця провокація зроблена у відповідь на ініціативи української сторони щодо деескалації ситуації», - йдеться в заяві.

У МЗС підкреслили, що, незважаючи на численні заяви про прагнення якнайшвидшого встановлення миру, Кремль своїми діями демонструє наміри продовжувати гібридну війну проти України.

«Наголошуємо, що кремлівські укази з паспортизації не визнаватимуться українською стороною», - заявили в МЗС.

Як сказано в заяві, МЗС України категорично вимагає від російської сторони невідкладно скасувати всі агресивні рішення щодо України і усунути їх негативні наслідки.

«На тлі зазначених дій Кремля МЗС вже підготувало на розгляд РНБО України перелік заходів щодо захисту національної безпеки, законних прав та інтересів громадян України відповідно до міжнародного права і законодавства України. Вимагаємо від Росії припинити торпедувати мирні зусилля в Нормандському форматі і в Мінському процесі, замість цього почати виконувати взяті на себе зобов'язання», - відзначили в міністерстві.

Також у МЗС зазначили, що очікують від міжнародних партнерів невизнання цих російських документів, а також посилення індивідуальних і секторальних санкцій проти Росії.

Раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін розширив дію указу про надання українцям громадянства РФ у спрощеному порядку. Тепер скористатися ним зможуть українці, які мешкають не лише в «окремих районах Донецької і Луганської областей», але і жителі цих областей загалом.

У відповідь президент Зеленський доручив МЗС розробити механізм надання другого громадянства етнічним українцям.