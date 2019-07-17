Путін дозволив усьому Донбасу отримувати російські паспорти



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У РФ заявляють, що подати документи на громадянство зможуть жителі Донецької та Луганської областей, що знаходяться на території Росії

Раніше російське громадянство могли отримати лише жителі окупованих територій Донецької та Луганської областей

Президент РФ Володимир Путін підписав указ, що дозволяє отримати російське громадянство у спрощеному порядку всім українцям, які раніше жили в будь-якому районі Луганської чи Донецької областей України. Про це повідомляється на російському сайті «Официальний интернет-портал правовой информации».

Раніше російське громадянство могли отримати лише жителі окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Зазначається, що подати документи на громадянство зможуть жителі Донецької та Луганської областей, що знаходяться на території Росії.

Нагадаємо, 24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений режим видачі російського громадянства жителям так званих «ДНР/ЛНР».

До слова, у РФ заявили, що російський паспорт не дає права отримувати російську пенсію.