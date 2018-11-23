П’ять книг з РФ не пустили в Україну через пропаганду «русского міра»



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«Большая энциклопедия ножей мира» Дмитра Силлова - книга, в якій розповідається як завдавати смертельних ударів «для поражения биологических целей»

В одному виданні під виглядом енциклопедії оспівується «любовь русского человека к боевому ножу»

Державний комітет із телебачення і радіомовлення не дав дозволу на ввезення книг з РФ про зброю. Про це повідомила прес-служба Комітету.

«Держкомтелерадіо відмовив українським підприємцям — ТОВ «Форс Україна» та ТОВ «Дресс Шоу» — у видачі дозволів на ввезення з території РФ п’яти книг, які містять ознаки пропаганди держави-агресора, її імперських геополітичних доктрин», — йдеться у повідомленні.

Зокрема, ТОВ «Дресс Шоу» не отримало дозвіл на ввезення двох книг російського видавництва «АСТ» — «Большая энциклопедия ножей мира» Дмитра Силлова та «Оружие. Большой иллюстрированный гид» А. Мернікова. У першому виданні під виглядом енциклопедії оспівується «любовь русского человека к боевому ножу» та надається не лише характеристика до кожного виду сучасної холодної зброї, розробленої для військових спецпідрозділів РФ, а й поширюється детальна інструкція, як діяти ними під час вуличних боїв, завдавати смертельних ударів «для поражения биологических целей». Автор підсумовує, що ця зброя «разработана русским человеком для эксплуатации русскими людьми».

У Держкомтелерадіо зазначають, саме бойовими ножами «Каратель», «Шайтан», «Смерш-5», про які з захопленням пише автор книги, озброєні сьогодні російські терористичні підрозділи, які захоплювали Крим та ведуть неоголошену війну на Донбасі.

Інше видання «Оружие. Большой иллюстрированный гид» пропагує війну і зброю, та прикрашене комуністичною символікою. Поширення такої поліграфічної продукції заборонено в Україні.

Особливу винахідливість, за словами Держкомтелерадіо, проявило московське видавництво «Ексмо», яке на палітурці «Книги о вкусной и веганской пище» використало георгіївську стрічку, а в ілюстративних матеріалах книг про подорожі «Гоа. Путеводитель» та «Барселона» пропагує «русский мир».

«ТОВ «Форс Україна» та ТОВ «Дресс Шоу» мали намір завезти по 5 тисяч екземплярів перелічених книжок. Екпертна рада Держкомтелерадіо ухвалила рішення про невідповідність даних видань Критеріям оцінки видавничої продукції, що дозволена до розповсюдження на території України.

На підставі цього рішення Держкомтелерадіо відмовив суб’єктам господарювання у видачі дозволів на їхнє ввезення.

«Ми посилюємо контроль за ввезенням в Україну поліграфічної продукції з РФ, щоб під виглядом «енциклопедій» та кулінарних книг в Україну не потрапляла пропагандистська література держави-агресора», — зазначив перший заступник Голови Держкомтелерадіо Богдан Червак.