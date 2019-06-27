П'ять рейтингових партій проігнорували вибори в об'єднані територіальні громади, - КВУ



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Генеральний директор Комітету виборців України Олексій Кошель Фото: Главком

Гендиректор Комітету виборців України Олексій Кошель повідомив, що всього участь у виборах в ОТГ беруть 36 політичних партій

П'ять рейтингових політичних партій не беруть участь у виборах до об'єднаних територіальних громад, які відбудуться 30 червня. Про це повідомив генеральний директор Комітету виборців України Олексій Кошель, передає УНН.

«П'ять рейтингових політичних партій проігнорували вибори в об'єднаних територіальних громадах. Це політичні партії «Слуга народу», «Опозиційна платформа «За життя», «Голос», «Сила і честь» і політична партія «Опозиційний блок», - сказав Кошель.

Гендиректор КВУ повідомив, що всього участь у виборах в ОТГ беруть 36 політичних партій.

У Комітеті виборців також розповіли про ключові технології під час кампанії виборів до Ради. Найпоширеніша технологія - це організація кандидатами концертів та використання «клонів».

«Зараз на всеукраїнському рівні і в мажоритарних округах ми бачимо сплеск використання концертних технологій та шоу технологій. Технології передвиборчої кампанії повертаються на рівень 2012 року, 2007 року. У першій половині червня ми бачили у великій кількості округів залучення десятків артистів всеукраїнського рівня, які виступали з концертами на підтримку кандидатів», - сказав Кошель.

Більше того, за його словами, кілька політичних сил зробили концертну шоу діяльність одним з головних компонентів своєї виборчої кампанії. Наприклад, партія «Голос» Святослава Вакарчука, схожі технології може використати і партія «Слуга народу».

Крім того, у мажоритарних округах концертна технологія є масовою – від залучення артистів всеукраїнського рівня до місцевих колективів. Також популярними є масові технології розважальних заходів, насамперед, для дітей та школярів.

За словами Кошеля, виборча кампанія в Україні відбувається у розважальному, концертному форматі, і ця технологія є однією з ключових.

«Друга тенденція, яка зросла у порівняні з минулими роками, це клони, їх величезна кількість. І ця технологія є дієвою», - додав Кошель.