«Голос» відкликав кандидата в депутати Огньова



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Дмитро Огньов - директор фермерського господарства «Меринос-Захід»

За даними ЗМІ, Дмитро Огньов пов'язаний із нардепом Глібом Загорієм, який неодноразово фігурував у розслідуваннях антикорупційних активістів щодо фармацевтичного бізнесу

Партія «Голос» відкликає кандидата у народні депутати в одномандатному окрузі №121 Львівської області Дмитра Огньова.

Таке рішення прийняв номінаційний комітет за результатами внутрішньої перевірки, після того як до партії звернулася низка журналістів-розслідувачів та активістів, заявили 27 червня в пресслужбі партії «Голос».

«Результати внутрішнього розслідування та дії Дмитра Огньова дали підстави стверджувати, що кандидат схильний ставити особистий інтерес вище результату командної роботи. Це прямо суперечить одному з дев’яти критеріїв, які партія висуває до своїх кандидатів-мажоритарників», - підкреслюється у повідомленні.

Команда партії «Голос» подякувала журналістам за пильність та закликала громадськість повідомляти про всі відомі факти порушення кандидатами принципів партії.

Нагадаємо, раніше Дмитро Огньов був згаданий у статті «Главкому» «Кого Вакарчук веде у парламент по мажоритарці?». Як відомо, Огньов - директор фермерського господарства «Меринос-Захід». Його називають власником найбільшої в Україні овечої екоферми. Огньов - учасник телепроекту «Громада на мільйон».

Журналісти програми «Схеми» та Українського радіо оприлюднили інформацію про те, що Огньов зареєстрований в одній квартирі з народним депутатом від «Блоку Петра Порошенка» Глібом Загорієм. Журналісти з’ясували, що дружина Дмитра Огньова – Наталія – є сестрою Загорія.

Наталія Огньова, згідно з даними державних реєстрів, разом з братом бере участь у сімейному фармацевтичному бізнесі родини Загоріїв – є співвласником контрольного пакету акцій підприємства «Дарниця» та входить до наглядової ради компанії.

Гліб Загорій – народний депутат фракції Блоку Петра Порошенка та один із співвласників фармацевтичної компанії «Дарниця», лідера в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні.

Загорій неодноразово фігурував у розслідуваннях журналістів та антикорупційних активістів «Центру протидії корупції» щодо фармацевтичного бізнесу. Пацієнтські організації називали депутата Загорія «архітектором монополізації вітчизняного фармринку», що призвело до подорожчання цін на ліки, та звинувачували у лобіюванні інтересів «Дарниці» в парламенті та уряді.