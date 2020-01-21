Рада може розглянути скорочення нардепів вже наступної сесії — Разумков



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Наступна сесія Верховної Ради почнеться 4 лютого

Парламентарії можуть схвалити законопроєкт №1017, який передбачає зменшення кількості народних обранців до 300

Верховна Рада може розглянути зміни до Конституції щодо зменшення кількості народних депутатів вже наступної сесії, яка розпочнеться 4 лютого.

Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі програми «Свобода слова» на ICTV.

Він зазначив, що вже є висновок Конституційного суду щодо відповідності законопроєкту №1017, який передбачає зменшення кількості народних обранців до 300, Конституції України. Відтак вже наступної сесії парламентарії можуть схвалити цей проєкт закону.

Також спікер Ради висловив жаль у зв’язку з тим, що Конституційний суд завернув законопроєкт щодо позбавлення мандату депутатів-прогульників та кнопкодавів.

«Особисто мені шкода, що саме так. Я вважаю, все ж таки, якщо народний депутат кнопкодавить або не виконує своїх функцій, то йому нема чого робити у Верховній Раді, хай йдуть займатись чимось іншим», — сказав Разумков.

Нагадаємо, у жовтні український парламент ухвалив закон про введення штрафів народним депутатам, котрі без поважної причини пропускають роботу.

Згідно закону, депутату не відшкодовуються витрати за календарний місяць на здійснення депутатських повноважень у разі, якщо він без поважних причин не брав участь у третині пленарних засідань, половині засідань комітетів. Додамо, що ці виплати на одного депутата становлять близько 30 тисяч гривень.

Нагадаємо, Рада ухвалила закон щодо припинення відшкодування народному депутату витрат, пов’язаних з виконанням депутатських повноважень, у разі пропуску без поважних причин пленарних засідань або засідань комітетів Верховної Ради.