Законопроєкт Зеленського про позбавлення «кнопкодавів» мандатів визнано неконституційним



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Конституційний суд вважає, що будь-яке втручання в права людини навіть за наявності легітимної мети неодмінно спричинятиме скасування або обмеження прав і свобод людини

Висновок Конституційного суду України є обов’язковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржено

Конституційний суд України вирішив, що законопроєкт президента Володимира Зеленського №1027 про позбавлення депутатів мандатів за прогули не відповідає Конституції.

Про це повідомляється на сайті КСУ.

«Цим висновком Конституційний Суд України визнав законопроєкт таким, що не відповідає вимогам частини першої статті 157 Конституції України та відповідає вимогам частини другої статті 157, статті 158 Конституції України», - йдеться у повідомленні.

Спробу встановити відповідальність народного депутата за порушення особистого голосування вважають такою, що має легітимну мету. Водночас запропонована формула передбачає надання судові повноваження встановити лише сам факт того, мало місце чи ні «неособисте голосування».

Автоматична втрата мандата (без рішення Верховної Ради) народним депутатом на підставі встановлення судом лише самого факту будь-якого неособистого голосування – безвідносно до характеру дії (дій) народного депутата, обставин, за яких такий факт мав місце, без установлення природи особистої участі та без урахування того, що стосовно поведінки народного депутата можуть виявитися обставини пом’якшувального характеру – не відповідатиме вимозі домірності.

Конституційний суд України вважає, що будь-яке втручання в права людини навіть за наявності легітимної мети, всупереч вимозі домірності, неодмінно спричинятиме скасування або обмеження прав і свобод людини. З огляду на викладене Конституційний Суд України вважає, що Законопроєкт є таким, що не відповідає частині першій статті 157 Конституції України.

Конституційний суд України наголошує, що запропонована законопроєктом редакція статті 81 Конституції України встановлює на конституційному рівні заборону на утворення виборчих блоків політичних партій, хоча відповідно до Конституції України «виборчий блок політичних партій» є окремим інститутом.

У висновку суду зазначається, що у разі ухвалення зміни громадяни втратять свої права, які їм прямо або опосередковано гарантовано статтями 38 та 81 Конституції України. Отже, запропонована зміна передбачає скасування прав громадянина України та є такою, що не відповідає частині першій статті 157 Конституції України.

Таким чином, у Висновку констатується, що законопроєкт не відповідає вимогам частини першої статті 157 Конституції України та відповідає вимогам частини другої статті 157, статті 158 Конституції України.

Висновок Конституційного суду України є обов’язковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржено.

Як повідомлялося, 3 вересня Верховна Рада направила на розгляд Конституційного суду законопроект, який передбачає додаткові підстави припинення повноважень народного депутата.

Нагадаємо, у жовтні український парламент ухвалив закон про введення штрафів народним депутатам, котрі без поважної причини пропускають роботу.

Згідно закону, депутату не відшкодовуються витрати за календарний місяць на здійснення депутатських повноважень у разі, якщо він без поважних причин не брав участь у третині пленарних засідань, половині засідань комітетів. Додамо, що ці виплати на одного депутата становлять близько 30 тисяч гривень.

Нагадаємо, Рада ухвалила закон щодо припинення відшкодування народному депутату витрат, пов’язаних з виконанням депутатських повноважень, у разі пропуску без поважних причин пленарних засідань або засідань комітетів Верховної Ради.