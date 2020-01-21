Разумков розповів, коли Рада розгляне законопроєкт про ринок землі



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Законопроєкт про землю розглядався у першому читанні на минулій сесії Верховної Ради

Спікер уточнив, що у таких важливих проєктах законів «важливо дотримуватися процедури регламенту»

Верховна Рада розгляне законопроєкт про ринок землі у другому читанні на наступній сесії, яка почнеться 4 лютого.

Про це заявив спікер парламенту Дмитро Разумков в ефірі токшоу «Свобода слова» на ICTV.

«Що не встигли — будемо розглядати на наступній сесії. Є різні законопроєкти, пов’язані з дерегуляцією, і є законопроєкт про землю, який розглядався у першому читанні на минулій сесії і буде розглядатися на наступній», — сказав Разумков.

Він уточнив, що у таких важливих проєктах законів «важливо дотримуватися процедури регламенту», і парламентарі намагаються це робити.

Нагадаємо, аграрний комітет Ради 13 січня презентував остаточну версію законопроєкту про ринок землі. У підсумковій версії йдеться про те, що учасниками ринку можуть бути тільки фізичні особи - громадяни України, юридичні особи, які засновані громадянами України, держава і місцева громада.

Після запуску ринку землі в Україні, згідно з документом, купити ділянку можна буде тільки за безготівкові кошти.