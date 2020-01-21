Разумков: без порушень регламенту Рада не ухвалила б і чверті законів



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Верховна Рада ІХ скликання з початку своєї роботи вже розглянула 463 законопроєкти і ухвалила 158 законів

Спікер парламенту згоден, що об’ємні законопроекти з безліччю правок вимагають більшого часу депутату для ознайомлення з текстом

Порушення положень регламенту народними депутатами потрібні для продуктивності роботи парламенту.

Таку думку в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV висловив голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

«Дійсно, згідно з регламентом, роздаватися правки і таблиці повинні за 10 днів, якщо ви говорите про це. Якщо виходити з цієї логіки, то ми б не ухвалили і чверть того, що ми ухвалили, – сказав він.

Разумков згоден, що об’ємні законопроекти з безліччю правок вимагають більшого часу депутату для ознайомлення з текстом, однак з іншої сторони, на думку спікера Ради, ця норма уповільнює роботу в ситуації, коли необхідно швидко ухвалювати дрібні зміни у законодавство.

«Я хотів би відзначити, що ми жодного разу не проголосували за законопроєкт два рази, ми жодної правки або пропозиції не ухвалили «з голосу» і не включили до законів», – додав спікер парламенту.

Разумков також розповів, що Верховна Рада ІХ скликання з початку своєї роботи розглянула 463 законопроєкти і ухвалила 158 законів.

Раніше спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що не шкодує, що був членом Партії регіонів. За його словами, червоніти йому немає за що.

Як повідомлялося, Разумков прокоментував нову редакцію закону про вибори на Донбасі.