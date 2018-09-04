Рада підтримала закон, який зобов'язує публікувати дані при видачі контрольних марок



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Контрольна марка - спеціальний знак, що засвідчує дотримання авторських/суміжних прав і дозволяє розповсюджувати музику, фільми, фонограми, комп’ютерні програми, бази даних тощо

Верховна рада України підтримала в другому читанні законопроект № 4571 про публікацію даних про видачу контрольних марок.

За проект після низки невдалих спроб проголосували 240 народних депутатів.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначено, що запропоновані зміни дозволять створити більш дієвий механізм, який регулює процес розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних.

Метою проекту є забезпечення правової охорони прав авторів, виконавців, виробників фонограм (відеограм), комп'ютерних програм, баз даних при розповсюдженні їх творів і виконань, подолання піратства та поліпшення інвестиційного клімату в Україні.

Документом встановлюється, що для отримання контрольних марок заявники представляють на паперових та електронних носіях заяву встановленого зразка та перелік найменувань примірників аудіовізуальних творів. Марки видає Мінекономрозвитку.

Передбачається, що МЕРТ протягом трьох робочих днів з дня видачі контрольних марок публікує на своєму офіційному сайті:

перелік найменувань примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних із зазначенням творів, зафіксованих на цих примірниках;

дані про заявника, щодо якого прийнято рішення про видачу контрольних марок;

дату видачі контрольних марок;

кількість виданих контрольних марок.

Варто відзначити, що у своєму висновку Головне науково-експертне управління висловило сумнів в актуальності запропонованих змін і підкреслило, що на даний час об'єкти авторського права переважно публікуються у мережі інтернет, контрольні марки там не використовуються.

Контрольна марка - це наклейка із голографічним захистом

Як відомо, 4 вересня Верховна Рада розпочала роботу після канікул.