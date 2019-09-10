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    Рада підтримала законопроєкт про зміни до Prozorro

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    Рада підтримала законопроєкт про зміни до Prozorro

    Законопроєкт вводить поняття спрощених закупівель

    Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроєкт про внесення змін до закону про публічні закупівлі, зокрема до роботи системи Prozorro.

    За такий законопроєкт проголосував 351 депутат.

    Законопроєкт розробляли в уряді. Зокрема, там вважають, що ухвалення закону призведе до зменшення випадків обходу системи Prozorro під час оголошення тендерів.

    «Законопроєкт вводить поняття спрощених закупівель — закупівлі товарів, робіт і послуг на суму від 50 до 200 тис. грн, які обов’язково будуть проводитись через Prozorro. Так, приблизно 250 тис. процедур на рік будуть виведені з тіні. Додаткова економія завдяки цьому може скласти до 9 млрд грн на рік», — повідомляли в Мінекономіки.

    Раніше повідомлялось, що у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який вносить зміни до закону про державні закупівлі. За оцінками уряду, ухвалення цього законопроєкту дозволить державі економити до 9 мільярдів гривень на рік.

    Також законопроєктом пропонується дозволити бізнесу виправляти помилки у тендерній документації протягом 24 годин.

    Раніше повідомлялося, що Київ увійшов до ТОП-5 найактивніших користувачів Prozorro. 

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