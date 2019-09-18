Рада підтримала зміни щодо полегшення роботи Антикорупційного суду



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Очільниця Вищого антикорупційного суду Олена Танасевич

Ініціатором законопроекту про зміни є президент Володимир Зеленський

Верховна Рада на засіданні 18 вересня прийняла зміни до закону «Про Вищий антикорупційний суд», який має зменшити навантаження на суд.

У другому читанні за зміни проголосували 323 нардепи, проти – 5, ще 13 обранців утримались.

Зміни передбачають, що до Вищого антикорупційного суду будуть передавати лише ті старі справи, які розслідувало Національне антикорупційне бюро. При цьому кримінальні провадження, які були розпочаті після запуску ВАС, можуть передаватись до нього незалежно від органу, який проводив слідство.

У пояснювальній записці до змін йдеться, що, за законом, новостворений суд має прийняти щонайменше 3592 кримінальних проваджень, і лише 169 з них розслідувались НАБУ і належать до категорії справ високопосадової корупції.

Це може створити надмірне навантаження на суддів. Водночас, проголосовані зміни мають усунути проблему та «забезпечити ефективний судовий розгляд кримінальних проваджень щодо корупційних злочинів високопосадовців у розумні строки».

Ініціатором законопроекту про зміни є президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 5 вересня Антикорупційний суд розпочав роботу. Очільницею Вищого антикорупційного суду стала Олена Танасевич, а її заступником – Євген Крук. Термін перебування на цих посадах – три роки.

Склад суду - 38 суддів, з них 11 працюють в Апеляційній палаті суді.

Президент Володимир Зеленський заявив, що допоможе Вищому антикорупційному суду позбутися справ дрібних чиновників і працювати над притягненням до відповідальності справді великих корупціонерів.

За перший тиждень роботи Антикорупційного суду Спеціалізована антикорупційна прокуратура передала до нього три справи.

Джерело: Українська правда