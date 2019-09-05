Зеленський пообіцяв допомагати Антикорупційному суду з покаранням топ-корупціонерів



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Зеленський виступив у четвер під час запуску роботи Вищого антикорупційного суду

«Ми допоможемо, щоб ви вільно розглядали ці справи, і щоб усі ці люди були дійсно покарані», - сказав президент

Президент Володимир Зеленський обіцяє, що допоможе Вищому антикорупційному суду, який розпочав роботу 5 вересня, позбутися справ дрібних чиновників і працювати над притягненням до відповідальності дійсно великих корупціонерів.

Про це він сказав у своєму виступі у четвер під час запуску роботи Вищого антикорупційного суду.

«Розумію, що наразі є проблеми. Проблеми, які ми ще не встигли вирішити. Це питання з межами підсудності. Раніше дехто – не будемо згадувати прізвища – на законодавчому рівні постарався, щоб усю вашу роботу можна було завалити тисячами дрібних справ.

Хтось дуже хотів, щоб ви займались такими працями, що якийсь там сільський голова, який якось не так витратив 200 гривень. І таких справ дуже багато. Це все робилось, щоб гучні справи топ-корупціонерів залишались у тіні, в довгому ящику.

Ми будемо вам допомагати, щоб усі найгучніші – я знаю, що ви очікуєте понад 200 гучних справ з розкраданням, зі страшною дією корупціонерів, топ-чиновників, – ми допоможемо, щоб ви вільно розглядали ці справи, і щоб усі ці люди були дійсно покарані», - заявив президент.

Раніше повідомлялося, що Вищий антикорупційний суд 5 вересня розпочинає роботу.

Склад суду - 38 суддів. З них 11 працюють в Апеляційній палаті суді.

Очільницею Вищого антикорупційного суду стала Олена Танасевич, а її заступником – Євген Крук. Термін перебування на цих посадах – три роки.

Зазначимо, що президент Володимир Зеленський 23 серпня провів зустріч з делегацією Світового банку на чолі з президентом організації Девідом Мелпасом, де повідомив, що 5 вересня розпочне роботу новостворений Антикорупційний суд.

У липні Зеленський пропонував, щоб незаконне збагачення розглядав тільки Антикорупційний суд.

До слова, на початку липня Антикорупційний суд отримав будівлю у Києві.