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    Розпочав роботу Вищий антикорупційний суд

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    <p>Антикорупційний суд очолюватиме Олена Танасевич</p> - Розпочав роботу Вищий антикорупційний суд

    Антикорупційний суд очолюватиме Олена Танасевич

    Склад антикорупційного суду - 38 суддів

    Вищий антикорупційний суд 5 вересня розпочинає роботу.

    Дата початку функціонування установи була визначена на зборах суддів Антикорупційного суду 7 травня.

    З дня початку роботи суду корупційні кримінальні провадження, як нові, так і ті, що вже слухаються в інших судах, повинні бути передані в Антикорупційний суд.

    Суд, крім того, буде розглядати клопотання Національного антикорупційного бюро (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

    Приміщення Антикоррсуду розташовуються в Києві за адресою: проспект Перемоги, 41, і Хрещатик, 42а, (колишня будівля Печерського райсуду Києва).

    Склад суду - 38 суддів. З них 11 працюють в Апеляційній палаті суді.

    Очільницею Вищого антикорупційного суду стала Олена Танасевич, а її заступником – Євген Крук. Термін перебування на цих посадах – три роки.

    Згідно закону, Антикорупційному суду підсудні кримінальні провадження щодо корупційних злочинів, у випадку якщо розмір предмета злочину або завданої шкоди у 500 і більше разів перевищує прожитковий мінімум для працездатних осіб (на даний момент – 968 тисяч гривень).

    Вищий антикорупційний суд був створений у червні 2018 року.

    Відкритий конкурс на посади суддів Антикорупційного суду був завершений 6 березня 2019 року.

    Зазначимо, що президент Володимир Зеленський 23 серпня провів зустріч з делегацією Світового банку на чолі з президентом організації Девідом Мелпасом, де повідомив, що 5 вересня розпочне роботу новостворений Антикорупційний суд

    У липні Зеленський пропонував, щоб незаконне збагачення розглядав тільки Антикорупційний суд.

    До слова, на початку липня Антикорупційний суд отримав будівлю у Києві.

     Читайте також: Остання надія борців з корупцією. Хто така суддя Танасевич?

    Джерело: Українські новини

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