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    САП передала до Антикорупційного суду три справи

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    САП передала до Антикорупційного суду три справи

    Ці справи справи були передані за перший тиждень роботи Антикорупційного суду

    Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) передала до Вищого антикорупційний суду три справи. Про це повідомив представник відомства.

    З його слів, три справи були передані за перший тиждень роботи Антикорупційного суду.

    «Передали три справи», - сказав він.

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    При цьому він не уточнив, що це за кримінальні провадження.

    Як повідомлялось, у четвер, 5 вересня, Антикорупційний суд розпочав роботу.

    Зазначимо, що президент Володимир Зеленський 23 серпня провів зустріч з делегацією Світового банку на чолі з президентом організації Девідом Мелпасом, де повідомив, що 5 вересня розпочне роботу новостворений Антикорупційний суд

    У липні Зеленський пропонував, щоб незаконне збагачення розглядав тільки Антикорупційний суд.

    На початку липня Антикорупційний суд отримав будівлю в Києві.

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    Джерело: Українські новини

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