САП передала до Антикорупційного суду три справи



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Ці справи справи були передані за перший тиждень роботи Антикорупційного суду

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) передала до Вищого антикорупційний суду три справи. Про це повідомив представник відомства.

З його слів, три справи були передані за перший тиждень роботи Антикорупційного суду.

«Передали три справи», - сказав він.

При цьому він не уточнив, що це за кримінальні провадження.

Як повідомлялось, у четвер, 5 вересня, Антикорупційний суд розпочав роботу.

Зазначимо, що президент Володимир Зеленський 23 серпня провів зустріч з делегацією Світового банку на чолі з президентом організації Девідом Мелпасом, де повідомив, що 5 вересня розпочне роботу новостворений Антикорупційний суд.

У липні Зеленський пропонував, щоб незаконне збагачення розглядав тільки Антикорупційний суд.

На початку липня Антикорупційний суд отримав будівлю в Києві.

Джерело: Українські новини