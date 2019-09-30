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    Президент схвалив Цілі сталого розвитку України до 2030 року

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    Президент України Володимир Зеленський - Президент схвалив Цілі сталого розвитку України до 2030 року
    Президент України Володимир Зеленський

    Зеленський доручив Кабміну щорічно до 1 березня оприлюднювати результати реалізації цілей сталого розвитку України до 2030

    Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів впровадити систему моніторингу реалізації Цілей сталого розвитку України на період до 2030 року і щорічно до 1 березня оприлюднити його результати. Про це сказано в указі №722 від 30 вересня.

    Глобальні цілі сталого розвитку до 2030 року були проголошені в 2015 році резолюцією Генеральної Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй, а з урахуванням специфіки розвитку України вони викладені в національній доповіді «Цілі сталого розвитку України».

    «Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року є орієнтирами для розробки проектів прогнозних і програмних документів, проектів нормативно-правових актів з метою забезпечення збалансованості економічного, соціального та екологічного вимірів сталого розвитку України. Кабінету Міністрів України доручено забезпечити приведення у двомісячний термін із залученням вчених, експертів, представників громадських об'єднань аналізу прогнозних і програмних документів з урахуванням Цілей сталого розвитку України на період до 2030 року та за результатами такого аналізу в разі потреби вжити заходів щодо їх удосконалення», - йдеться в указі.

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    Цілі сталого розвитку України до 2030 передбачають: сприяння економічному зростанню і зайнятості для всіх; подолання бідності; подолання голоду та сприяння сталому розвитку сільського господарства; скорочення нерівності; забезпечення гендерної рівності; забезпечення здорового способу життя; забезпечення якісної освіти; сприяння побудові миролюбного і відкритого суспільства, забезпечення доступу до правосуддя для всіх.

    Також вони передбачають вжиття негайних заходів щодо боротьби зі зміною клімату; захист і відновлення екосистем, раціональне лісокористування і зупинення процесу втрати біорізноманіття; забезпечення доступу до недорогих і сучасних джерел енергії; створення стійкої інфраструктури, сприяння індустріалізації та інноваціям.

    Раніше Зеленський доручив Кабміну розробити і внести до Верховної Ради 4 законопроекти до 1 жовтня і 5 - до 1 січня 2020 року для забезпечення економічного зростання, стимулювання розвитку регіонів та запобігання корупції.

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