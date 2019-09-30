Кабмін опублікував програму дій уряду на наступні п’ять років



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Кабмін визначив цілі та пріоритети діяльності протягом наступних п’яти років

Серед основних напрямів роботи уряд визначив розвиток людського капіталу та економіки, євроінтеграцію, безпеку та рівень комфорту життя громадян

Кабінет міністрів України оприлюднив програму дій, яка визначає цілі та пріоритети діяльності протягом наступних п’яти років.

Серед основних напрямів роботи уряд визначив розвиток людського капіталу та економіки, євроінтеграцію, безпеку та рівень комфорту життя громадян, повідомляє Урядовий портал.

«Держава постійно інвестуватиме в науку, освіту й культуру й створюватиме якісний і доступний сервіс для людей. Уряд планує зростання економіки на 40%, що дозволить створити 1 млн нових робочих місць, встановити прожитковий мінімум на рівні 4,2 тис. грн», - йдеться у повідомленні.

Окрім цього, Кабмін прагне, щоб витрати кожної родини на комунальні послуги не перевищували 15% її доходу.

Одним із маркерів ефективної робити встановлюється приїзд «швидкої» або поліції протягом 10 хвилин у місті та 20-ти – поза його межами.

Програма уряду також передбачає реконструкцію та зведення 24 000 км доріг та переведення в онлайн 100% державних послуг.

Повний текст програми діяльності уряду тут.

До слова, президент Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів впровадити систему моніторингу реалізації Цілей сталого розвитку України на період до 2030 року і щорічно до 1 березня оприлюднити його результати.