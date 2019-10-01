Гончарук запевняє, що уряд не планує підвищувати податки



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Прем'єрміністр України Олексій Гончарук

На думку прем'єрміністра, підвищення політків – «це неправильний шлях»

Кабінет Міністрів України створюватиме стимули для розвитку бізнесу і не планує підвищувати податки.

Про це повідомив прем'єрміністр Олексій Гончарук у програмі «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

«Ми, уряд, не плануємо підвищувати податки, це неправильний шлях. Держава не повинна збільшувати обсяг ресурсів, які вона пропускає через себе», - заявив Гончарук.

За його словами, держава, навпаки, має створювати такі стимули для бізнесу і громадян, щоб вони не боялися мати справу з нею, «щоб вони вкладали свої кошти у свою справу і розвивали Україну».

Як відомо, Кабінет Міністрів України оприлюднив програму дій, яка визначає цілі та пріоритети діяльності протягом наступних п’яти років.

До слова, президент Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів впровадити систему моніторингу реалізації Цілей сталого розвитку України на період до 2030 року і щорічно до 1 березня оприлюднити його результати.