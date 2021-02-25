Хвиля «замінувань» у Києві: поліція відкрила провадження

У середу правоохоронці шукали вибухівку в 11 ТРЦ Києва

У середу, 24 лютого, о 10:20 до столичної поліції надійшла інформація про замінування 11 торгівельно-розважальних центрів та одного готелю у різних районах столиці.

Для перевірки цієї інформації на місце виїжджали екіпажі поліції, співробітники вибухотехнічної служби та представники інших профільних служб і відомств. У результаті проведених оглядів приміщень та прилеглих до них територій, фахівці не виявили жодних вибухових чи підозрілих предметів. Робота закладів була відновлена у звичайному режимі. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Зібрані відомості за цим фактом внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчим відділом Шевченківського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до шести років.

У рамках досудового розслідування поліцейські встановлюють усі обставини скоєного та причетних осіб до цієї події.

Як повідомлялося, 24 лютого надійшли повідомлення про мінування будівель ТРЦ Lavina Mall, Dream Town, ArtMall, «Атмосфера», «Караван», «Блокбастер», «Магеллан», «Плаза», «Глобус», Gulliver і готелю «Інтерконтиненталь». Як стало відомо «Главкому», станом на 17 годину ТРЦ «Глобус» ще перевіряли на наявність вибухотехнічних предметів.

18 лютого столичні правоохоронці отримали повідомлення про замінування навчальних закладів у Голосіївському та Дарницькому районах, а також двох станцій метро «Майдан Незалежності» та «Палац спорту». На місце події невідкладно виїхали слідчо-оперативні групи, спеціалісти-вибухотехніки, патрульні поліцейські, кінологи зі службовими собаками та інші профільні служби.

В результаті перевірки вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Нещодавно столичні слідчі скерували до суду обвинувальний акт відносно чоловіка, який надав неправдиву інформацію про замінування станції метро «Хрещатик».