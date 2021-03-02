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    Школа та п'ять будівель комунальних підприємств. В Одесі знову низка мінувань

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    Правоохоронці перевіряють інформацію про нібито замінування п'ятьох будівель комунальних підприємств міста - Школа та п'ять будівель комунальних підприємств. В Одесі знову низка мінувань

    Правоохоронці перевіряють інформацію про нібито замінування п'ятьох будівель комунальних підприємств міста

    фото: з відкритих джерел

    Перше повідомлення про вибухівку надійшло на електронну пошту школи в Київському районі Одеси

    Правоохоронці перевіряють інформацію про нібито замінування школи в Київському районі Одеси та п'ятьох будівель комунальних підприємств міста.

    Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції регіону.

    Перше повідомлення про вибухівку надійшло на електронну пошту школи в Київському районі Одеси. Згодом анонім повідомив про «замінування» ще п'ятьох будівель, в яких розташовані комунальні служби міста.

    Нагадаємо, 9 лютого правоохоронці двічі за день перевіряли інформацію про «замінування» Приморського районного суду. В обох випадках жодних вибухових пристроїв не знайшли. Під час обстеження території евакуювали 350 людей.

    Зазначимо, раніше СБУ затримала чоловіка, який «замінував» Малиновський районний суд Одеси. Згодом правоохоронці заявили, що підозрюваний причетний до щонайменше 30 «замінувань» судових установ в Одесі та інших регіонах України.

    Теги: Одеса замінування вибухівка
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