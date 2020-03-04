Колишній український військовий очолював агентурну мережу російського Генштабу, – СБУ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: СБУ

Військовий був завербований кадровим співробітником Генштабу РФ під час поїздки на окуповану Росією частину Луганської області

Співробітники контррозвідки викрили на території України діяльність агентурної мережі Генштабу збройних сил РФ.

Про це розповіли у пресслужбі СБУ.

Як повідомляється, керував шпигунами колишній військовослужбовців Збройних сил України. Його затримали при спробі перетину державного кордону.

Зловмисник планував виїзд до Росії для звіту перед кураторами щодо виконання поставлених перед ним розвідувальних завдань.

За даними української спецслужби, колишній військовий був завербований кадровим співробітником Генштабу РФ під час поїздки на окуповану Росією частину Луганської області.

У його завдання входив збір відомості щодо обороноздатності і боєготовності військових об'єктів, розташування складів ракетно-артилерійського озброєння, а також щодо місць дислокації і пересування підрозділів і військової техніки ЗСУ.

Також зазначається, що до своєї злочинної діяльності зловмисник залучив ще трьох прихильників Кремля з числа місцевих жителів.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК України (від 10 до 15 років).