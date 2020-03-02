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    Українським військовим кардинально оновили меню

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    У меню тепер більш як 400 найменувань продуктів, з яких можна скласти щоденний раціон військових - Українським військовим кардинально оновили меню
    У меню тепер більш як 400 найменувань продуктів, з яких можна скласти щоденний раціон військових

    У військових з’явилася можливість обирати обіди, сніданки та вечері на власний смак і за сезоном

    З початку березня поточного року усі бойові частини Збройних сил України перейшли на нову систему харчування за каталогом продуктів, повідомила пресслужба Міноборони.

    «В оновленому меню тепер є понад 400 найменувань продуктів, з яких можливо скласти щоденний раціон військових. Головна умова – не вийти по сумі за межі вартості добового комплекту, який під час аукціонів визначений в межах від 67 до 74 гривень за один добовий комплект. Наразі у військовослужбовців з’явилася можливість вибрати собі обіди, сніданки та вечері на власний смак і за сезоном», – йдеться в повідомленні.

    У відомстві розповіли, що почався експеримент із малими гарнізонами, які безпосередньо не задіяні в операції Об’єднаних сил, для приведення якості харчування до рівня бойових підрозділів.

    Нагадаємо, у середині грудня 2019 року Шостий апеляційний адміністративний суд розблокував дію наказу Міноборони про переведення військових частин на нову систему харчування.

    Раніше в Міноборони зазначили, що перехід на систему продовольчого забезпечення військовослужбовців за каталогом продуктів є однією з ключових реформ ЗСУ, яка повністю відповідає стандартам армій провідних країн світу. Ця система запроваджує широкий асортимент продуктів, гнучкий механізм їх замовлення, урізноманітнює та значно покращує якість їжі.

    ЗСУ Міноборони військові харчування
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