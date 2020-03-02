Українським військовим кардинально оновили меню



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У меню тепер більш як 400 найменувань продуктів, з яких можна скласти щоденний раціон військових

У військових з’явилася можливість обирати обіди, сніданки та вечері на власний смак і за сезоном

З початку березня поточного року усі бойові частини Збройних сил України перейшли на нову систему харчування за каталогом продуктів, повідомила пресслужба Міноборони.

«В оновленому меню тепер є понад 400 найменувань продуктів, з яких можливо скласти щоденний раціон військових. Головна умова – не вийти по сумі за межі вартості добового комплекту, який під час аукціонів визначений в межах від 67 до 74 гривень за один добовий комплект. Наразі у військовослужбовців з’явилася можливість вибрати собі обіди, сніданки та вечері на власний смак і за сезоном», – йдеться в повідомленні.

У відомстві розповіли, що почався експеримент із малими гарнізонами, які безпосередньо не задіяні в операції Об’єднаних сил, для приведення якості харчування до рівня бойових підрозділів.

Нагадаємо, у середині грудня 2019 року Шостий апеляційний адміністративний суд розблокував дію наказу Міноборони про переведення військових частин на нову систему харчування.

Раніше в Міноборони зазначили, що перехід на систему продовольчого забезпечення військовослужбовців за каталогом продуктів є однією з ключових реформ ЗСУ, яка повністю відповідає стандартам армій провідних країн світу. Ця система запроваджує широкий асортимент продуктів, гнучкий механізм їх замовлення, урізноманітнює та значно покращує якість їжі.