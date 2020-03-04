Рада ратифікувала договір між Україною та Францією щодо підтримки морської безпеки



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Верховна Рада України ратифікувала Рамковий договір між урядом України та урядом Французької Республіки

Документ підтримав 261 народний депутат

Верховна рада України підтримала за основу та в цілому законопроєкт №0025 «Про ратифікацію рамкового договору між урядом України та урядом Франції щодо офіційної підтримки посилення морської безпеки та охорони України».

Проект Закону про ратифікацію Рамкового договору між Урядом України та Урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки посилення морської безпеки та охорони України №0025 доповів Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Заступник Голови Комітету з питань інтеграції України з Європейським Союзом Марія Мезенцева доповіла рішення Комітету, який рекомендував Верховній Раді прийняти законопроект в цілому.

Верховна Рада 261 голосом прийняла законопроект в цілому.

Зокрема, необхідність прийняття закону обумовлена потребою здійснення внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності рамковим договором.

Статтею 13 цього договору визначено, що він набирає чинності з дати отримання останнього письмового повідомлення, переданого дипломатичними каналами, про завершення кожною стороною внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання ним чинності.

Відповідна угода була укладена між країнами 19 листопада 2019 року у місті Париж.

Підкреслимо, реалізація закону потребуватиме фінансування з державного бюджету України.

Зокрема, згідно з фінансово-економічним обґрунтуванням, у 2020 році заплановано початок проєкту по створенню Системи охорони морських кордонів Державною прикордонною службою України. Документом планується будівництво та придбання 20 катерів орієнтовною вартістю 4 394,0 млн гривень. При цьому, частина катерів (25%) будуть побудовані на вітчизняних суднобудівних підприємствах.

Нагадаємо, Милованов вважає, що епідемія коронавірусу може призвести до кризи в економіці України.

Раніше повідомлялося, що на сьогоднішньому позачерговому засіданні Верховна Рада призначила новий склад Кабінету міністрів, який був запропонований прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

Як повідомлялось, у Верховній Раді на позачерговому засідання депутати проголосували за призначення прем’єр-міністром Дениса Шмигаля. За кандидатуру Шмигаля проголосував 291 депутат.

Перед цим Рада проголосувала за відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука. «За його відставку проголосували 353 депутати.