Рада сьогодні розгляне у першому читанні Держбюджет-2020



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Бюджет на 2020 рік Верховна Рада прийме не пізніше 1 грудня

Перед депутатами виступлять заступник міністра фінансів Юрій Джигир та голова Рахункової палати Валерій Пацкан

Верховна Рада у п’ятницю, 18 жовтня, розгляне у першому читанні проєкт Закону про Державний бюджет України на 2020 рік.

Про це йдеться у Порядку денному пленарного засідання на 18 жовтня.

Запланована доповідь заступника голови Комітету з питань бюджету Олександра Трухіна.

Перед депутатами виступлять заступник міністра фінансів Юрій Джигир та голова Рахункової палати Валерій Пацкан.

Нагадаємо, 20 вересня Кабінет міністрів у ході засідання парламенту представив проєкт державного бюджету на 2020 рік з доходами 1,08 трлн грн і видатками 1,17 трлн грн.

Бюджет на 2020 рік Верховна Рада прийме не пізніше 1 грудня.

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що депутати знайшли недоліки в проекті закону «Про державний бюджет України на 2020 рік». За словами Стефанчука, співвідношення мінімальної заробітної плати і мінімального споживчого рівня «викликає питання».

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук розраховує на прийняття Верховною Радою державного бюджету на 2020 рік у листопаді.

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