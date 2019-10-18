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    Рада сьогодні розгляне у першому читанні Держбюджет-2020

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    Бюджет на 2020 рік&nbsp;Верховна Рада прийме не пізніше 1 грудня - Рада сьогодні розгляне у першому читанні Держбюджет-2020
    Бюджет на 2020 рік Верховна Рада прийме не пізніше 1 грудня

    Перед депутатами виступлять заступник міністра фінансів Юрій Джигир та голова Рахункової палати Валерій Пацкан

    Верховна Рада у п’ятницю, 18 жовтня, розгляне у першому читанні проєкт Закону про Державний бюджет України на 2020 рік.

    Про це йдеться у Порядку денному пленарного засідання на 18 жовтня.

    Запланована доповідь заступника голови Комітету з питань бюджету Олександра Трухіна.

    Перед депутатами виступлять заступник міністра фінансів Юрій Джигир та голова Рахункової палати Валерій Пацкан.

    Нагадаємо, 20 вересня Кабінет міністрів у ході засідання парламенту представив проєкт державного бюджету на 2020 рік з доходами 1,08 трлн грн і видатками 1,17 трлн грн.

    Бюджет на 2020 рік Верховна Рада прийме не пізніше 1 грудня.

    Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що депутати знайшли недоліки в проекті закону «Про державний бюджет України на 2020 рік». За словами Стефанчука, співвідношення мінімальної заробітної плати і мінімального споживчого рівня «викликає питання».

    Прем'єр-міністр Олексій Гончарук розраховує на прийняття Верховною Радою державного бюджету на 2020 рік у листопаді. 

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