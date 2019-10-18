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    Політика

    Разумков відповів місії ООН: Рада не може закрити сайт «Миротворець»

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    <p>За словами Дмитра Разумкова, парламент не має повноважень, щоб закривати сайти</p> - Разумков відповів місії ООН: Рада не може закрити сайт «Миротворець»

    За словами Дмитра Разумкова, парламент не має повноважень, щоб закривати сайти

    Фото: Главком

    Спікер закликав всі ЗМІ та інформаційні ресурси працювати виключно в рамках законодавства і не шкодити інтересам держави

    Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що у парламенту немає повноважень, щоб закривати онлайн ресурси, в тому числі сайт «Миротворець».

    Про це повідомляє «112 Україна».

    «Парламент не може долучатися до таких процесів, тому що закривати як інформаційні, так і інші сайти - у нас таких повноважень немає. І я не впевнений, що вони потрібні Верховній Раді», - сказав Разумков.

    Також голова Ради закликав всі ЗМІ та інформаційні ресурси працювати виключно в рамках законодавства і не шкодити інтересам держави.

    «Тому що, якщо звертаються такі поважні моніторингові місії (ООН - ред.), то не звертати на них увагу теж досить некоректно і неправильно», - зазначив Разумков.

    Раніше моніторингова місія ООН з прав людини закликала Верховну Раду ініціювати закриття сайту «Миротворець».

    В ООН наголосили, що публікація на сайті «Миротворець» такої інформації, як, наприклад, домашня адреса, наражає людей на небезпеку нападу.

    ЗМІ Верховна Рада ООН інтернет технології Україна Дмитро Разумков
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