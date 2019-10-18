Разумков відповів місії ООН: Рада не може закрити сайт «Миротворець»
За словами Дмитра Разумкова, парламент не має повноважень, щоб закривати сайти
Спікер закликав всі ЗМІ та інформаційні ресурси працювати виключно в рамках законодавства і не шкодити інтересам держави
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що у парламенту немає повноважень, щоб закривати онлайн ресурси, в тому числі сайт «Миротворець».
Про це повідомляє «112 Україна».
«Парламент не може долучатися до таких процесів, тому що закривати як інформаційні, так і інші сайти - у нас таких повноважень немає. І я не впевнений, що вони потрібні Верховній Раді», - сказав Разумков.
Також голова Ради закликав всі ЗМІ та інформаційні ресурси працювати виключно в рамках законодавства і не шкодити інтересам держави.
«Тому що, якщо звертаються такі поважні моніторингові місії (ООН - ред.), то не звертати на них увагу теж досить некоректно і неправильно», - зазначив Разумков.
Раніше моніторингова місія ООН з прав людини закликала Верховну Раду ініціювати закриття сайту «Миротворець».
В ООН наголосили, що публікація на сайті «Миротворець» такої інформації, як, наприклад, домашня адреса, наражає людей на небезпеку нападу.