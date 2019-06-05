Аваков заявив, що не має наміру йти у відставку через вбивство дитини на Київщині



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Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков

Очільник МВС також додав, що не бачить сенсу у відставці голови Національної поліції Сергія Князєва

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що не має наміру йти у відставку через вбивство п’ятирічного хлопчика в Переяславі-Хмельницькому Київської області, але зазначає, що питання його відставки може вирішити Верховна Рада.

Після засідання Кабінету міністрів у середу, відповідаючи на запитання журналістів, чи планує він особисто писати заяву про відставку, міністр сказав: «Я теж не напишу заяву про відставку, але питання моєї відставки може розглянути у відповідному порядку цей парламент, або наступний, або хто-небудь».

Аваков також зазначивв, що не бачить сенсу у відставці голови Національної поліції Сергія Князєва.

«Я не вважаю, що голова Нацполіції Князєв має йти у відставку. Він добре працює, і він робить усе, що від нього залежить», - наголосив очільник МВС.

Нагадаємо, 31 травня до травматологічного відділення Переяслав-Хмельницької лікарні звернулися батьки п’ятирічного хлопчика з попереднім діагнозом відкрита черепно-мозкова травма. У дитини було виявлене кульове поранення, яке спричинило перелом кісток черепа та пошкодження головного мозку.

3 червня хлопчик помер у лікарні.

Поліція заявляла, що їм вдалося встановити обставини події, виявити предмети та інші речові докази, які можуть свідчити про те, що дитина начебто отримала травму голови внаслідок випадкового пострілу. Пізніше у Держбюро розслідувань встановили, що до нанесення вогнепальних ушкоджень дитині причетні два працівники Переяслав-Хмельницького відділення Нацполіції.

Голосіївський райсуд Києва взяв під варту на два місяці без можливості внесення застави підозрюваних у вбивстві п’ятирічного хлопчика поліцейських Володимира Петровця та Івана Приходька.

4 червня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і голова Нацполіції Сергій Князєв зустрілися з мамою і бабусею загиблого хлопчика.

Слідчі, які розслідують вбивство, досі не знайшли зброю, з якої було здійснено постріл, хоча були проведені допити та слідчі експерименти.