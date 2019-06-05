В Раді пропонують конфісковувати майно мешканців ОРДЛО, які отримали паспорти РФ



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Позафракційний нардеп Олег Мусій пропонує залякувати українців на Донбасі, які хочуть отримати російське громадянство, конфіскацією їх майна

У Верховній Раді зареєстрований проєкт закону щодо цивільної конфіскації майна осіб - громадян України, котрі добровільно отримали громадянство Російської Федерації та проживають в окремих районах Донецької та Луганської областей (№10363).

Автор законопроєкту екс-міністр охорони здоров’я Олег Мусій пропонує, щоб суд зміг приймати рішення про конфіскацію майна у мешканців Донбасу, які добровільно отримали паспорт РФ. Для цього пропонується внести зміни в т.зв. закон про особливий статус Донбасу та Цивільний кодекс.

Статтю 3 Закону про особливий статус Донбасу пропонується доповнити наступною нормою: «Цивільна конфіскація майна громадянина України, який проживає в окремих районах Донецької та Луганської областей, у разі набуття ним громадянства Російської Федерації, не вважається діями та/або бездіяльністю визначеними абзацом першим та другим даної статті».

В Цивільному кодексі передбачається ст. 354 доповнити нормою про конфіскацію майна мешканцями ОРДЛО, які набули громадянство Росії.

Таку ініціативу Мусій пояснює тим, що «складно уявити на що він (Володимир Путін) спроможний, коли на території окремих районів Донецької та Луганської областей, окрім російськомовних громадян України, будуть переважати громадяни РФ».

При цьому в законопроєкті не вказується, яким чином буде проводитись фактична конфіскація майна і як визначати добровільність набуття громадянства країни-агресора.

Нагадаємо, що 24 квітня президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений режим видачі російського громадянства мешканцям окупованих територій Донецької та Луганської областей.