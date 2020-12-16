Рада у середу розгляне відставку одного з міністрів – Разумков

Дмитро Разумков: Одну з заяв розглянемо вже сьогодні

До Верховної Ради вже надійшли заяви про звільнення від двох міністрів

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков доручив комітетам розглянути заяви про звільнення міністра захисту довкілля та природних ресурсів і міністра у справах ветеранів. Про це Разумков заявив в ефірі програми «Сніданок з 1+1».

За словами спікера, в парламент надійшли заяви цих міністрів про відставку, нардепи розглянуть їх на пленарних засіданнях у середу та четвер.

«Я думаю, що одне з питань буде сьогодні розглядатися. Інше – можливо, завтра», – повідомив він.

15 грудня заступниця голови фракції «Слуга народу» Галина Янченко повідомила, що на посади міністрів у справах ветеранів, енергетики та освіти і науки розглядається низка кандидатур.

На цю посаду міністра енергетики розглядається Юрій Вітренко, а на посаду міністра освіти пропонують Сергія Шкарлета. Ім'я кандидата на посаду міністра у справах ветеранів Янченко не уточнила.

За даними ЗМІ, Рада незадоволена роботою низки урядовців, зокрема, найбільше претензій у нардепів до роботи міністрів освіти Сергія Шкарлета, охорони здоров'я Максима Степанова, фінансів Сергія Марченка, економіки Ігоря Петрашка та соцполітики Марини Лазебної.

Ще один міністр, роботою якого незадоволені - очільник Мінінфраструктури Владислав Криклій. Джерела ЗМІ у міністерстві і у фракції «Слуга народу» напруження з Криклієм пояснюють тим, що міністр майже «не дослухається до рекомендацій» керівництва профільного комітету. Плюс у нього нібито виник конфлікт з групою депутатів, близькою до Ігоря Коломойського.