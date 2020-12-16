Рада у середу розгляне відставку одного з міністрів – Разумков
До Верховної Ради вже надійшли заяви про звільнення від двох міністрів
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков доручив комітетам розглянути заяви про звільнення міністра захисту довкілля та природних ресурсів і міністра у справах ветеранів. Про це Разумков заявив в ефірі програми «Сніданок з 1+1».
За словами спікера, в парламент надійшли заяви цих міністрів про відставку, нардепи розглянуть їх на пленарних засіданнях у середу та четвер.
«Я думаю, що одне з питань буде сьогодні розглядатися. Інше – можливо, завтра», – повідомив він.
15 грудня заступниця голови фракції «Слуга народу» Галина Янченко повідомила, що на посади міністрів у справах ветеранів, енергетики та освіти і науки розглядається низка кандидатур.
На цю посаду міністра енергетики розглядається Юрій Вітренко, а на посаду міністра освіти пропонують Сергія Шкарлета. Ім'я кандидата на посаду міністра у справах ветеранів Янченко не уточнила.
За даними ЗМІ, Рада незадоволена роботою низки урядовців, зокрема, найбільше претензій у нардепів до роботи міністрів освіти Сергія Шкарлета, охорони здоров'я Максима Степанова, фінансів Сергія Марченка, економіки Ігоря Петрашка та соцполітики Марини Лазебної.
Ще один міністр, роботою якого незадоволені - очільник Мінінфраструктури Владислав Криклій. Джерела ЗМІ у міністерстві і у фракції «Слуга народу» напруження з Криклієм пояснюють тим, що міністр майже «не дослухається до рекомендацій» керівництва профільного комітету. Плюс у нього нібито виник конфлікт з групою депутатів, близькою до Ігоря Коломойського.