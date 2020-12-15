«Слуги народу» представлять Зеленському трьох кандидатів у міністри

Міністром у справах ветеранів можуть обрати жінку, на міністра енергетики претендує Юрій Вітренко, а міністром освіти пропонують призначити Шкарлета

Президенту представлять кандидатів на посади міністрів у справах ветеранів, енергетики та освіти і науки, ─ Янченко

«Слуги народу» на засіданні фракції 15 грудня очікують президента Володимира Зеленського, якому представлять кандидатів на посади міністрів у справах ветеранів, енергетики та освіти і науки. Про це повідомила журналістам у Верховній Раді заступниця голови фракції «Слуга народу» Галина Янченко.

«Будемо знайомитися з трьома кандидатами на посади трьох міністрів відповідно. Це міністр ветеранів. Пана Бессараба на цій посаді замінить жінка... Далі розглядається кандидатура на посаду міністра енергетики. На цю посаду розглядається Юрій Вітренко... І третє кадрове питання - це Міністерство освіти. На цю посаду пропонують виконувача обов'язків Шкарлета», ─ зазначила Янченко.

До відома, Кабінет міністрів 25 червня призначив ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета на посаду заступника міністра освіти й науки і поклав на нього виконання обов'язків міністра.

Обов’язки міністра енергетики з 20 листопада виконує Юрій Бойко, який до цього працював заступником міністра.

Сергій Бессараб був призначений на посаду міністра у справах ветеранів 4 березня 2020 року.

Нагадаємо, Верховна Рада цього тижня може призначити керівників Міністерства освіти і науки та Міністерства енергетики.

Як повідомлялося, українці хочуть замінити міністра охорони здоров’я на генератор випадкових рішень.