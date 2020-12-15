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    «Слуги народу» представлять Зеленському трьох кандидатів у міністри

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    Міністром у справах ветеранів можуть обрати жінку, на міністра енергетики претендує Юрій Вітренко, а міністром освіти пропонують призначити Шкарлета - «Слуги народу» представлять Зеленському трьох кандидатів у міністри
    Міністром у справах ветеранів можуть обрати жінку, на міністра енергетики претендує Юрій Вітренко, а міністром освіти пропонують призначити Шкарлета
    Фото з відкритих джерел

    Президенту представлять кандидатів на посади міністрів у справах ветеранів, енергетики та освіти і науки, ─ Янченко

    «Слуги народу» на засіданні фракції 15 грудня очікують президента Володимира Зеленського, якому представлять кандидатів на посади міністрів у справах ветеранів, енергетики та освіти і науки. Про це повідомила журналістам у Верховній Раді заступниця голови фракції «Слуга народу» Галина Янченко.

    «Будемо знайомитися з трьома кандидатами на посади трьох міністрів відповідно. Це міністр ветеранів. Пана Бессараба на цій посаді замінить жінка... Далі розглядається кандидатура на посаду міністра енергетики. На цю посаду розглядається Юрій Вітренко... І третє кадрове питання - це Міністерство освіти. На цю посаду пропонують виконувача обов'язків Шкарлета», ─ зазначила Янченко.

    До відома, Кабінет міністрів 25 червня призначив ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета на посаду заступника міністра освіти й науки і поклав на нього виконання обов'язків міністра.

    Обов’язки міністра енергетики з 20 листопада виконує Юрій Бойко, який до цього працював заступником міністра.

    Сергій Бессараб був призначений на посаду міністра у справах ветеранів 4 березня 2020 року.

    Нагадаємо, Верховна Рада цього тижня може призначити керівників Міністерства освіти і науки та Міністерства енергетики.

    Як повідомлялося, українці хочуть замінити міністра охорони здоров’я на генератор випадкових рішень.

    Теги: Верховна Рада міністр Юрій Бойко президент жінка партія Слуга народу Юрій Вітренко Сергій Бессараб
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