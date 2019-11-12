Рада у вівторок розгляне дострокове припинення повноважень депутатки Луценко



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У парламенті минулого скликання Ірина Луценко була представницею п'ятого президента Петра Порошенка

Депутат Ради Ірина Луценко від «Євросолідарності» вирішила достроково скласти повноваження через проблеми з серцем

Верховна Рада на пленарному засіданні у вівторок розгляне проєкт постанови №2395 про дострокове припинення повноважень депутата від фракції «Європейська солідарність» Ірини Луценко. Про це йдеться у порядку денному засідання Ради.

Першими вказано проєкти постанов №2101-11 про внесення змін до порядку денного другої сесії Ради і №2400 про зміни в складі ради Національного банку України.

Потім Рада розгляне в першому читанні законопроєкти №2189 про спрощення процедури затвердження перспективних планів формування територій громад Автономної Республіки Крим та областей, №2260 про внесення змін до деяких законів України, №2299 про вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти, №2233 про ринок електричної енергії, №2047 про ліквідацію корупційної схеми в сфері реєстрації інформації зі звітів про оцінку об'єктів нерухомості, №2172 про зменшення тиску на бізнес з боку органів ринкового нагляду, №2131 про зміни до заключних і перехідних положень Кодексу щодо процедур банкрутства.

Крім цього, вказано законопроєкти для додання до порядку денного та прийняття рішення: №2240 про врегулювання питання видобутку бурштину, №2348 про видобуток бурштину-сирцю й тих корисних копалин, які економічно невигідно розробляти промисловими методами.

Далі в порядку законопроєкти для прийняття в другому читанні №1041 про введення середньострокового планування розвитку й утримання автомобільних доріг загального користування, №1064 про зміни до Бюджетного кодексу в частині введення середньострокового планування розвитку й утримання автомобільних доріг загального користування, №1152-1 про відповідальність за фальсифікацію лікарських засобів і №2161 про вдосконалення діяльності Державної прикордонної служби.

Депутат Ради Луценко від «Євросолідарності» вирішила достроково скласти повноваження через проблеми з серцем.

У парламенті минулого скликання Ірина Луценко була представницею п'ятого президента Петра Порошенка.

У разі, якщо заяву Луценко схвалить парламент, її місце в Раді має зайняти 30-річна Наталія Бойко, 24-й номер у списку «ЄС».

Як повідомлялось, Рада перенесла розгляд законопроєкту про запуск ринку землі на 13 листопада.