Рада перенесла розгляд законопроєкту про запуск ринку землі



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У проєкті порядку денного на тиждень документ значиться серед законопроєктів, які будуть розглядатися у середу, 13 листопада

Верховна Рада перенесла розгляд законопроєкту №2178 про запуск ринку землі в 1-му читанні з 12 листопада на 13 листопада. Про це йдеться на порядку денному засідань парламенту.

На порядку денному засідання на 12 листопада законопроєкт №2178-10 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення» відсутній, проте раніше він значився в цей день.

У проєкті порядку денного на тиждень документ значиться серед законопроєктів, які будуть розглядатися у середу.

Зазначимо, фракції «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» і «Опозиційна платформа - За життя» виступали за зняття законопроєкту №2178-10» Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення» з порядку денного засідання парламенту.

Як повідомлялось, українців 12 листопада кличуть під Раду на акцію проти продажу землі.

Нагадаємо, що 11 листопада прем'єр-міністр України Гончарук назвав 4 законопроєкти, які має ухвалити Верховна Рада для цивілізованого запуску ринку землі.

Також сьогодні, 11 листопада, на акції протесту проти впровадження земельної реформи вийшли аграрії на головні магістралі країни у 17 локаціях 13 регіонів