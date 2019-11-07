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    У Раді зареєстрували постанову про припинення повноважень Ірини Луценко

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    <p>Ірина Луценко повідомила, що стан здоров&rsquo;я не дає їй можливості працювати у повну силу</p> - У Раді зареєстрували постанову про припинення повноважень Ірини Луценко

    Ірина Луценко повідомила, що стан здоров’я не дає їй можливості працювати у повну силу

    Нардеп Ірина Луценко раніше повідомила, що має проблеми зі здоров'ям

    У Верховній Раді зареєстрований проект постанови про припинення депутатських повноважень депутатки від «Європейської солідарності» та дружини колишнього генпрокурора Ірини Луценко.

    Про це повідомляється на сайті парламенту.

    Відповідний проект постанови зареєстрований під №2395 від 7 листопада.

    Як відомо, Ірина Луценко має намір скласти мандат народного депутата через проблеми зі здоров'ям. «Стан здоров‘я не дає мені можливості працювати у повну силу, а відлежуватись за спинами команди не звикла», - пояснила вона.

    Раніше джерела в оточенні Ірини Луценко заявили Главкому, що дружина ексгенпрокурора написала заяву про дострокове складання повноважень народного депутата.

    Колишній генеральний прокурор Юрій Луценко заявив про повернення до України з Лондона через стан здоров'я дружини Ірини.

    Наприкінці вересня Луценко поїхав до Лондона на курси англійської мови.

    Юрій Луценко Верховна Рада депутат Ірина Луценко
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