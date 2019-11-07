У Раді зареєстрували постанову про припинення повноважень Ірини Луценко



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Ірина Луценко повідомила, що стан здоров’я не дає їй можливості працювати у повну силу

Нардеп Ірина Луценко раніше повідомила, що має проблеми зі здоров'ям

У Верховній Раді зареєстрований проект постанови про припинення депутатських повноважень депутатки від «Європейської солідарності» та дружини колишнього генпрокурора Ірини Луценко.

Про це повідомляється на сайті парламенту.

Відповідний проект постанови зареєстрований під №2395 від 7 листопада.

Як відомо, Ірина Луценко має намір скласти мандат народного депутата через проблеми зі здоров'ям. «Стан здоров‘я не дає мені можливості працювати у повну силу, а відлежуватись за спинами команди не звикла», - пояснила вона.

Раніше джерела в оточенні Ірини Луценко заявили Главкому, що дружина ексгенпрокурора написала заяву про дострокове складання повноважень народного депутата.

Колишній генеральний прокурор Юрій Луценко заявив про повернення до України з Лондона через стан здоров'я дружини Ірини.

Наприкінці вересня Луценко поїхав до Лондона на курси англійської мови.