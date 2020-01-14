Рада у вівторок розгляне скасування адвокатської мопополії



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Фото: Главком

Народні обранці також вирішуватимуть питання надання парламенту повноважень створювати свої консультативні органи

Верховна Рада на пленарному засіданні у вівторок розгляне в першому читанні законопроєкти про зміни до Конституції №1013 про скасування адвокатської монополії і №1028 про надання парламенту повноважень створювати свої консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи. Про це йдеться у порядку денному засідання парламенту.

Законопроєкти про зміни до Конституції вказані першими питаннями на порядку денному, після яких Рада розгляне в 2-му читанні законопроєкти №2589 про збільшення надходжень до спецфонду держбюджету на 2020 рік за рахунок коштів від дострокового погашення векселів Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, №2318-1 про дозвіл Податкової та Митної служб здійснювати діяльність в форматі єдиної юрособи, а також законопроект №0970 про визнання співробітників секретаріатів фракцій і груп працівниками патронатної служби (з пропозиціями президента).

Крім того, парламент розгляне в 1-му читанні законопроєкти №2494 про соцдопомогу малозахищеним верствам населення, №2538 щодо цін на ліки, №2343 про захист військових, №2456 про здійснення кримінального провадження в суді першої інстанції колегією суддів, №2426 про детінізацію металургійного ринку, №2521 про політику іномовлення.

Також на порядку денному значиться законопроєкт №2187 про збереження культурних цінностей у 2-му читанні.

Далі на порядку денному Ради вказані законопроєкти про ратифікацію міжнародних угод з Сингапуром про уникнення подвійного оподаткування (№0016), з Грузією про зміни до угоди про вільну торгівлю 1995 (№0017), з Туреччиною про співробітництво урядів (№0018), з Бразилією про взаємну правову допомогу (№0020).

Нагадаємо, 13 січня президент Володимир Зеленський підписав закон про введення штрафу до 85 тис. гривень за неперсональное голосування депутатом Ради.

Нагадаємо, 19 грудня Рада ввела штраф до 85 тис. гривень за «кнопкодавство». За закон проголосував 261 нардеп.

Також активісти руху Чесно назвали «кнопкодавів» Верховної Ради ІХ скликання.