Зеленський підписав закон, який каратиме «кнопкодавів»



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Порушення закону каратиметься штрафом від трьох до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо відповідальності народних депутатів за неособисте голосування.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

«Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України на пленарних засіданнях Верховної Ради України» № 404, який парламент ухвалив 19 грудня 2019 року», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що законом вносяться зміни до Кримінального кодексу, закону «Про статус народного депутата України» і до регламенту Верховної Ради щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України на пленарних засіданнях Ради.

Зокрема, закон запроваджує кримінальну відповідальність за умисне голосування парламентарієм на пленарному засіданні замість іншого народного депутата (неособисте голосування). Таке діяння каратиметься штрафом від 3 тис. до 5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, 19 грудня Рада ввела штраф до 85 тис. гривень за «кнопкодавство». За закон проголосував 261 нардеп.

Також активісти руху Чесно назвали «кнопкодавів» Верховної Ради ІХ скликання.