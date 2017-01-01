Рада ухвалила рішення для розблокування роботи НКРЕКП

Президент України отримав право призначати членів регулятора

Верховна Рада України надала право президенту в особливих випадках призначати членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг. Закон №7342-1 про внесення змін до закону «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» підтримали



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Президент України отримав право призначати членів регулятора

Верховна Рада України надала право президенту в особливих випадках призначати членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг.

Закон №7342-1 про внесення змін до закону «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» підтримали 233 депутати.

«З 27 листопада 2017 року в складі регулятора працюють лише три члени, а, отже, роботу регулятора заблоковано. Відтак, неможливо виконувати вимоги нещодавно прийнятого Верховною Радою України закону «Про ринок електричної енергії». Ситуація, що склалася, може створити серйозні виклики для залучення міжнародних інвестицій в Україну, сталого функціонування енергетичної системи держави та проходження осінньо-зимового періоду 2017-2018 років. А також, погіршить позиції України в рейтингу сприятливості ділового середовища Doing Business», - йдеться у документі.

З метою вирішення цієї ситуації пропонується надати президенту України повноваження поза конкурсом призначити декількох членів регулятора на короткий період до моменту призначення нових членів регулятора за результатами відкритого конкурсного відбору.

Таким чином, президент України отримав право призначати членів регулятора у кількості, рівній кількості вакантних посад, до моменту призначення членів регулятора, обраних за результатами відкритого конкурсного відбору, але не більше, ніж на три місяці.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко 28 листопада звільнив Бориса Циганенка з посади члена НКРЕКП відповідно до плану ротації регулятора. Після звільнення Циганенка комісія втратила кворум та є нелегітимною до обрання нового складу.

Наприкінці листопада розпочала роботу конкурсна комісія з добору нових членів регулятора. За умов виконання усіх передбачених законодавством процедур та дотримання строків, мінімальний термін призначення нового складу НКРЕКП дорівнюватиме близько 2,5 міс.

Джерело: Укрінформ