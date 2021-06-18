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    Рада закликала Зеленського підтримати відкриття аеропорту в прифронтовому місті

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    Аеропорт в Маріуполі наразі закритий - Рада закликала Зеленського підтримати відкриття аеропорту в прифронтовому місті
    Аеропорт в Маріуполі наразі закритий

    Депутати направили главі держави звернення щодо відновлення роботи Маріупольського аеропорту

    Верховна Рада підтримала звернення ініціативної групи народних депутатів щодо відновлення роботи аеропорту в Маріуполі. За відповідне рішення проголосували 270 народних обранців.

    Тепер звернення направлять президенту Володимиру Зеленському, щоб він ухвалив відповідне рішення. Зазначимо, відкриття аеропорту в Маріуполі було одним з передвиборчих обіцянок глави держави.

    Як написав у Facebook глава виконкому Наглядової ради реформ Михайло Саакашвілі, закритий у Маріуполі аеропорт – це одне з головних питань, яке не дає розвиватися цьому стратегічно важливому для всієї країни місту.

    «Відсутність аеропорту підриває обороноздатність Маріуполя, замість того, щоб її зміцнювати. Це як двічі два чотири… Маючи досвід протистояння російської агресії, можу сказати, що закривати аеропорти поблизу окупованих територій – контрпродуктивно. Так у Грузії ми б ніколи не змогли привезти вісім мільйонів туристів на рік! Такі необдумані рішення, навпаки, грають на руку агресору і дозволяють йому домагатися свого – депресивні регіони захоплювати завжди легше», – додав Саакашвілі.

    Нагадаємо, у червні кілька народних депутатів, чиновників та глава виконкому Наглядової ради реформ Михайло Саакашвілі відвідали Маріуполь. Після візиту Саакашвілі спрогнозував, що це місто буде одним із головних туристичних хабів України максимум через два роки.

    Зазначимо, Саакашвілі разом зі «слугою народу» Олександром Качурою вийшов з Маріуполя у прямий ефір в одних плавках та рушниках чи банних халатах.

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    Теги: Маріуполь Верховна Рада Михайло Саакашвілі аеропорт Володимир Зеленський президент
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    Рада закликала Зеленського підтримати відкриття аеропорту в прифронтовому місті