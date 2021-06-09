Саакашвілі з Качурою в банних халатах дають інтерв‘ю на березі моря

«Я вам даю слово, я не якийсь пустодзвін, який нічого не робив. Я робив кілька великих курортів за своє життя», – розповів Михайло Саакашвілі

Ексголова Одещини обіцяє зробити із Маріуполя друге Батумі

У Маріуполь приїхав голова виконкому Нацради реформ Михайло Саакашвілі. Разом зі «слугою народу» Олександром Качурою він вийшов у прямий ефір зі студією «Україна 24» в одних плавках та рушниках чи банних халатах. Як з’ясувалося, колишній очільник Одеської ОДА зараз перебуває в Маріуполі «з робочим візитом».

Стоячи на пляжі, після запливу у море, Саакашвілі розповів, що планує перетворити Маріуполь на другий Батумі.

«Ми не приїхали сюди в Маріуполь розважатись, я привіз сюди Левана Варшаломідзе, це голова і творець «батумського дива». Все що збудовано у Батумі – збудовано мною та їм, все що ви бачили, туристи і люди на картинках. І тут я бачу в Маріуполі такий само шалений туристичний потенціал, як у Батумі. Ми з Леваном хочемо закликати український бізнес, щоб відкривали тут готелі, ресторани, мерія підведе усі комунікації. Мерія робить фунікулер. Ми говорили з Кубраковим ( міністр інфраструктури – ред.), він готовий вже відкривати аеропорт. Якщо не дозволить Генштаб, то в Бердянську і зробити дорогу з Бердянська», – розповів про плани Саакашвілі.

«Я вам даю слово, я не якийсь пустодзвін, який нічого не робив. Я робив кілька великих курортів за своє життя. Найуспішніших у світі та регіоні. Тут в Маріуполі через два роки ніхто не буде згадувати про війну та стрілянину, усі будуть казати, що це найкрутіше нове місце туристичне в Україні. Усі будуть літати сюди. Тут будуть фестивалі, між іншим цим літом є фестиваль електронної музики. Тут супер кухня. Конкурує з одеською. Тут буде доступний туризм для Українців та для іноземців», – далі наголошує колишній президент Грузії.

Він наголосив, що для цього треба лише почати. Мовляв, коли вони починали розбудовувати Батумі, то це було «глухе селище».

«Тут вже є інфраструктура. Тут просто треба все підняти, і щоб уряд допоміг. Кращий захист Маріуполя, передній фланг України, це розвиток, гроші, дохід для людей, це гарна картинка. А гарну картинку бомбити вже ніхто не зважиться. Треба її швидко створювати. Тому ми від сьогодні вже працюємо. Зараз ми відкриваємо філіал Офісу простих рішень тут. І поплавали, і круто! Чиста вода, тепла вода, сезон довше, ніж на Чорному морі. Ну так, десь там вони перекрили нам Керченській міст, проте будемо плавати. Будемо розвивати інші сфери промисловості. Туризм це спасіння і майбутнє Маріуполя», – резюмував Сакашвілі.