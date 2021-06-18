Зеленський приїхав попрощатися з Чапкісом (фото)

Після церемонії прощання Григорія Миколайовича поховають на Байковому кладовищі

Президент України Володимир Зеленський приїхав на церемонію прощання з відомим танцюристом і хореографом Григорієм Чапкісом. Політик поклав квіти, висловив родичам артиста свої співчуття й невдовзі поїхав. Про це повідомляє «Обозреватель». Зеленського вдалося сфотографувати в фоє Національної філармонії України, де проходить церемонія.

Після церемонії прощання Григорія Миколайовича поховають на Байковому кладовищі.

Відомий український хореограф, суддя шоу «Танці з зірками» Григорій Чапкіс помер 13 червня. Легендарний танцівник пішов з життя у віці 91 року.

Чапкіс тривалий час хворів. Так, у грудні 2020 року артист потрапив до лікарні із двобічною пневмонією. Зірці було важко дихати, але результати на коронавірус були негативними. Напередодні Нового року хореографа виписали з лікарні, тоді Чапкісу стало ліпше. Втім, 6 січня танцівника знову госпіталізували. Як виявилося, він недолікував запалення легень.

У лютому артист втретє потрапив до лікарні, зазначивши, що йому скувало спину і ноги. Також Григорій Миколайович сильно схуднув.

Зауважимо, Григорій Чапкіс народився 24 лютого 1930 року в Кишиневі. Юнаком майбутня зірка працював будівельником на відбудові Хрещатику, а першу освіту здобув у залізничному училищі.

Раніше Зеленський відреагував на смерть хореографа Григорія Чапкіса дописом у соцмережах.