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    Зеленський приїхав попрощатися з Чапкісом (фото)

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    Зеленський приїхав попрощатися з Чапкісом (фото)
    Фото: 1plus1.ua

    Після церемонії прощання Григорія Миколайовича поховають на Байковому кладовищі

    Президент України Володимир Зеленський приїхав на церемонію прощання з відомим танцюристом і хореографом Григорієм Чапкісом. Політик поклав квіти, висловив родичам артиста свої співчуття й невдовзі поїхав. Про це повідомляє «Обозреватель». Зеленського вдалося сфотографувати в фоє Національної філармонії України, де проходить церемонія.

    Після церемонії прощання Григорія Миколайовича поховають на Байковому кладовищі.

    Відомий український хореограф, суддя шоу «Танці з зірками» Григорій Чапкіс помер 13 червня. Легендарний танцівник пішов з життя у віці 91 року.

    Чапкіс тривалий час хворів. Так, у грудні 2020 року артист потрапив до лікарні із двобічною пневмонією. Зірці було важко дихати, але результати на коронавірус були негативними. Напередодні Нового року хореографа виписали з лікарні, тоді Чапкісу стало ліпше. Втім, 6 січня танцівника знову госпіталізували. Як виявилося, він недолікував запалення легень.

    У лютому артист втретє потрапив до лікарні, зазначивши, що йому скувало спину і ноги. Також Григорій Миколайович сильно схуднув.

    Зауважимо, Григорій Чапкіс народився 24 лютого 1930 року в Кишиневі. Юнаком майбутня зірка працював будівельником на відбудові Хрещатику, а першу освіту здобув у залізничному училищі.

    Раніше Зеленський відреагував на смерть хореографа Григорія Чапкіса дописом у соцмережах.

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    Теги: смерть Володимир Зеленський Танцы со звездами артист
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    Зеленський приїхав попрощатися з Чапкісом (фото)