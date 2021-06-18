Указ передбачає, що лікарі не можуть отримувати зарплату, меншу як 20 тисяч гривень

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про збільшення мінімальних зарплат медиків. Підвищення торкнеться як лікарів, так і медичного персоналу.

Відповідний указ глава держави підписав під час виступу 18 червня, присвяченому Дню медика.

За словами президента, указ передбачає, що лікарі не можуть отримувати зарплату, меншу як 20 тисяч гривень. Середній медперсонал – меншу 13,5 тис. гривень.

Зеленський переконує, що Офіс президента спільно з урядом і парламентом «зроблять все, щоб такі суми були не тільки на папері, і, щоб загальний бюджет охорони здоров'я збільшувався, а також росли тарифи програм медичних гарантій».

«Зараз уряд починає процес підготовки держбюджету на 2022 рік. Я очікую, що він стане чітким сигналом про відновлення престижу і важливої ролі медиків в нашому суспільстві, прошу уряд врахувати ці розміри при розрахунку тарифів медичних гарантій і формуванні бюджетів відомчих медичних установ», – сказав президент.

Також він закликав місцеву владу справедливо розділяти зарплати в медустановах, щоб не вийшло так, що «керівники лікарень отримують в місяць 100 00 грн, а лікарі і медсестри 6 000 грн».

До слова, нардепи забрали гроші у паралімпійців та віддали 600 млн на зарплати суддів.