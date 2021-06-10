Саакашвілі показав майбутній головний туристичний хаб України (фото)

За прогнозом Саакашвілі, ще один головний туристичний хаб України з’явиться максимум через два роки

Кілька народних депутатів, чиновників та глава виконкому Наглядової ради реформ Михайло Саакашвілі відвідали Маріуполь. Після візиту Саакашвілі спрогнозував, що це місто буде одним із головних туристичних хабів України максимум через два роки.

«Поїздка до Маріуполя разом зі співголовами МФО «Прості рішення і результати» Верховної Ради Юлією Клименко, Лізою Ясько, Володимиром Кабанченком, народним депутатом Олександром Качурою, приголомшливим мером Бойченком та керівництвом міста. Розробка плану по туристичному буму Маріуполя. Маріуполь буде головним туристичним хабом України поряд зі Львовом і Одесою через максимум два роки», – написав Саакашвілі у Facebook.

Він також розповів, що делегацію приймав командир 503 окремого батальйону морпіхів Вадим Сухаревський, який першим прийняв бій у Слов'янську і першим підняв прапор опору інтервентам.

«Мені було дуже приємно бачити, як він зберігає оптимістичний настрій і як він керує. Маріуполь надійно захищений», – резюмував Саакашвілі.

Зазначимо, Саакашвілі разом зі «слугою народу» Олександром Качурою вийшов з Маріуполя у прямий ефір в одних плавках та рушниках чи банних халатах.