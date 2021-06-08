Зеленський назвав область, з якої треба брати приклад

Глава держави очікує, що після завершення децентралізації інші області братимуть приклад з таких лідерів, як Дніпропетровщина, і також ставатимуть успішними

Президент України сьогодні перебував у рідному регіоні

Президент України підбив підсумки візиту на Дніпропетровщину та відзначив прогрес у розбудові регіону.

«Радий був відвідати Дніпро та рідний Кривий Ріг. Особливо приємно було прилетіти в місто мого дитинства рейсовим літаком та дати старт відродженню криворізького аеропорту. Відсьогодні польоти за маршрутом Київ – Кривий Ріг стануть щотижневими. А після реконструкції терміналу та злітно-посадкової смуги летовище зможе приймати до 400 пасажирів за годину», – йдеться у заяві глави держави у Facebook.

За його словами, Дніпропетровщина активно розвивається і стає потужним регіональним лідером:

«Триває будівництво й ремонт доріг. У цьому році ми поставили амбітну мету – побудувати 387 км автошляхів. Це вдвічі більше, ніж торік. Особливо відзначу розбудову траси М-04 Знам'янка – Луганськ – Ізварине. Вона має об’єднатися з дорогою М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка та утворити новий маршрут М-30 Стрий – Ізварине, який «зшиє» схід і захід України. Впевнений, це дасть новий поштовх економічному розвитку регіонів та збільшить потік туристів в обидва боки, адже мандрувати на таку відстань ідеальною дорогою – саме задоволення»

Також Зеленський наполягає, щоб цьогоріч максимально збільшити кількість систем моніторингу стану доріг та умов руху (WIM), щоб автошляхи не руйнував перевантажений транспорт.

«Також у Дніпропетровській області активно розбудовується спортивна інфраструктура. Без постійної присутності спорту в житті людини не буде здорової нації. Щоб спорт став доступнішим для громадян на Дніпропетровщині, розбудовуємо тут сучасний спортивний комплекс, стадіон і споруджуємо два басейни. На цих об’єктах працюватимуть різноманітні спортивні секції та ДЮСШ, де українці зможуть і просто опановувати обраний вид спорту, і розпочати спортивну кар’єру та підготуватися до змагань. Ми прагнемо створити всі умови для олімпійських перемог!», – зазначив президент.

Глава держави очікує, що після завершення децентралізації, коли місцеві громади отримають більше ресурсів і повноважень, «інші області братимуть приклад з таких лідерів, як Дніпропетровщина, і також ставатимуть успішними».

«Про це ми говорили на першому засіданні Палати регіонів Конгресу місцевих та регіональних влад. Чесно, відкрито й без посередників поспілкувалися з керівниками регіонів щодо проблем, які найбільше турбують людей на місцях. Деякі питання місцевих громад, які надійшли до Офісу Президента після засідання Палати місцевих влад Конгресу на минулому тижні, вже опрацьовуються. Хочу вкотре запевнити керівників областей: ми не є конкурентами. Навпаки – маємо тісно спілкуватися й максимально об’єднати зусилля заради побудови успішних громад і підвищення якості життя громадян України», – резюмував президент.

До слова, сьогодні Зеленський прилетів до Кривого Рогу рейсовим напівпорожнім літаком (фото).

Напередодні Зеленський оприлюднив свою нову «велику» ідею. Йдеться тепер про «Велике садівництво», на яке із бюджету виділять мільярди гривень.

7 червня Зеленський підписав указ про старт проєкту «Зелена країна», мета якого – за 10 років збільшити площі лісів на один мільйон гектарів. При чому, як підрахували журналісти, мільярд дерев за три роки це: