Радбез ООН збереться сьогодні для обговорення ситуації у Венесуелі



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Початок засідання запланований на 22:00 за київським часом

На вівторок, 26 лютого, призначене засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації у Венесуелі.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби ООН.

Початок засідання запланований на 22:00 за київським часом. Трансляція заходу відбуватиметься на офіційній сторінці ООН.

Раніше видання Reuters повідомляло, що місія США при ООН звернулася до Радбезу із проханням зібрати засідання щодо ситуації у Венесуелі.

Як повідомлялося, ситуація в Венесуелі продовжує бути напруженою. Опальний лідер режиму Ніколас Мадуро залишає за собою контроль армії і силових відомств. Минулого тижня він віддав наказ військам зупинити надходження міжнародної гуманітарної допомоги до Венесуели, назвавши це вторгненням в країну.

Як відомо, внаслідок зіткнень на кордоні Венесуели загинули 25 людей.

Раніше повідомлялося, що у Венесуелі під час сутичок на кордоні з Колумбією між військовими та демонстрантами, які намагаються доставити в країну гуманітарну допомогу, щонайменше 300 людей дістали поранення і двоє загинули.

Раніше Бразилія слідом за Колумбією заявила, що направить гуманітарну допомогу на кордон з Венесуелою.

Міністр оборони Венесуели Володимир Падріно Лопес заявив у вівторок, що військовослужбовці залишаються у бойовій готовності на кордонах для захисту від порушень кордону, додавши, що вони не будуть приймати накази від інших урядів.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро наказав закрити кордон країни з Бразилією, аби завадити спробі опозиціонерів ввезти звідти гуманітарну допомогу. Крім того, влада Венесуели вирішила закрити кордон з Колумбією, звідки мав прибути конвой з гуманітарною допомогою.

Радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джон Болтон поставив поставив ультиматум армії Венесуели, яка блокує кордони.