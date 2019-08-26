Радник Трампа з нацбезпеки анонсував свій візит в Україну



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Джон Болтон планує відвідати Україну

Болтон заявив про підтримку президента України Володимира Зеленського

Радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон анонсував свій візит до Києва.

Про це написав Болтон у твіттері.

«Я з нетерпінням чекаю на майбутні зустрічі з нашими партнерами в Києві», – написав Болтон у твіттері, підбиваючи підсумки візиту Трампа на саміт «Групи семи» у Біарріці.

Втім конкретної дати радник Трампа не назвав.

Він також заявив про підтримку президента України Володимира Зеленського.

Як відомо, газета The Wall Street Journal писала, що радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон планує приїхати до Києва наступного тижня, аби переконати керівництво підприємства не укладати угоду.

У свою чергу Малиш заявив: «Китайські компанії вже купили акції. Тепер рішення за АМКУ, коли воно буде - ми не знаємо».

Він не підтвердив інформацію The Wall Street Journal про можливий продаж заводу китайській компанії «Beijing Skyrizon Aviation». «У мене такої інформації немає», - сказав Малиш.

Нагадаємо, у липні АМКУ відкрив справу щодо набуття спільного контролю над ПАТ «Мотор Січ» державою Україна в особі ДК «Укроборонпром» та офшорною компанією «Skyrizon Aircraft Holdings Limited» (Віргінські острови), що пов’язана з Китаєм та фігурувала у справі СБУ про диверсію.