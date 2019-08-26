  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Радник Трампа з нацбезпеки анонсував свій візит в Україну

    • Розсилка
    Джон Болтон планує відвідати Україну - Радник Трампа з нацбезпеки анонсував свій візит в Україну
    Джон Болтон планує відвідати Україну

    Болтон заявив про підтримку президента України Володимира Зеленського

    Радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон анонсував свій візит до Києва.

    Про це написав Болтон у твіттері.

    «Я з нетерпінням чекаю на майбутні зустрічі з нашими партнерами в Києві», – написав Болтон у твіттері, підбиваючи підсумки візиту Трампа на саміт «Групи семи» у Біарріці.

    Втім конкретної дати радник Трампа не назвав.

    Він також заявив про підтримку президента України Володимира Зеленського.

    Як відомо, газета The Wall Street Journal писала, що радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон планує приїхати до Києва наступного тижня, аби переконати керівництво підприємства не укладати угоду.

    У свою чергу Малиш заявив: «Китайські компанії вже купили акції. Тепер рішення за АМКУ, коли воно буде - ми не знаємо».

    Він не підтвердив інформацію The Wall Street Journal про можливий продаж заводу китайській компанії «Beijing Skyrizon Aviation». «У мене такої інформації немає», - сказав Малиш.

    Нагадаємо, у липні АМКУ відкрив справу щодо набуття спільного контролю над ПАТ «Мотор Січ» державою Україна в особі ДК «Укроборонпром» та офшорною компанією «Skyrizon Aircraft Holdings Limited» (Віргінські острови), що пов’язана з Китаєм та фігурувала у справі СБУ про диверсію.

     Читайте також: «Мотор Січ» готують до націоналізації?
    Читайте також
    США Дональд Трамп політика Володимир Зеленський Україна радник
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ