Радник Зеленського обговорив з представником Світового банку розвиток цифрової економіки



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Для економічного прискорення в Україні необхідно розгорнути високошвидкісні мережі доступу до Інтернету, зазначив Федоров

Радник Президента Михайло Федоров обговорив з представниками Світового банку проекти розвитку цифрової економіки та забезпечення українців якісним інтернет-покриттям.

Про це повідомляє сайт Президента.

Під час зустрічі було наголошено, що для економічного прискорення та підвищення добробуту в Україні має відбутися повсюдне розгортання високошвидкісних мереж доступу до Інтернету. Саме тому важливою є консолідація зусиль політикуму, державних установ, приватних операторів і провайдерів для створення необхідної інфраструктури, здатної забезпечити високу швидкість передачі даних (30 Мбіт/с та вище) для принаймні 80% домоволодінь до 2025 року.

Основною метою проекту є забезпечення українців доступним високоякісним Інтернетом у будь-якому куточку країни – у сільській місцевості, вздовж автомобільних шляхів, у школах та лікарнях, – щоб українці могли скористатися перевагами цифрового світу для власного розвитку, бізнесу, розваг. Нині розрив між містом і селом у питанні розвитку широкосмугового Інтернету становить близько 40%.

«Важливо не просто дати громадянам інфраструктуру якісного Інтернету, а зробити так, щоб в українців формувалися реальні потреби та бажання використовувати технології для освіти, бізнесу, власного розвитку», – наголосив Михайло Федоров.

Під час зустрічі також було обговорено очікування від реалізації Світовим банком грантового проекту ініціативи ЄС EU4Digital для розробки Національного плану розвитку широкосмугового доступу, а також проекту розвитку інфраструктури для міжнародного інтернет-трафіку, що здатен перетворити Україну на регіональний інтернет-хаб.