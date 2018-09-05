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    Раритетний лімузин Кучми продадуть на аукціоні

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    Лімузин&nbsp;Volvo Limousine 960 Royal - Раритетний лімузин Кучми продадуть на аукціоні
    Лімузин Volvo Limousine 960 Royal

    Питання про продавж автівки підготують для розгляду на черговій сесії Одеської обласної ради

    Голова Одеської облради Анатолій Урбанський запропонував керівництву управління з майнових відносин підготувати проект рішення щодо збуту на аукціоні раритетного президентського автомобіля Volvo Limousine 960 Royal, виявленого днями в автогаражі облради.

    Під час свого президентства ним скористався Леонід Кучма, повідомила «Укрінформу» прес-секретар облради Ольга Левчук.

    «Анатолій Урбанський має намір збути на аукціоні раритетний автомобіль Volvo Limousine 960 Royal, виявлений ним у гаражі облради. Він доручив керівництву управління облради з майнових відносин та КП «Автопідприємство з обслуговування обласної ради та облдержадміністрації» підготувати це питання для розгляду на черговій сесії обласної ради. Після обговорення президією облради проект рішення можуть винести на пленарне засідання», - зазначила Левчук.

    Як раніше повідомив голова Одеської обласної ради Анатолій Урбанський, виявлений в гаражі комунального господарства 6-метровый президентський Volvo Limousine 960 Royal - 1996 року випуску. В Україні такий же автомобіль представницького класу є лише в Києві.

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