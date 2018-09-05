Раритетний лімузин Кучми продадуть на аукціоні



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Лімузин Volvo Limousine 960 Royal

Питання про продавж автівки підготують для розгляду на черговій сесії Одеської обласної ради

Голова Одеської облради Анатолій Урбанський запропонував керівництву управління з майнових відносин підготувати проект рішення щодо збуту на аукціоні раритетного президентського автомобіля Volvo Limousine 960 Royal, виявленого днями в автогаражі облради.

Під час свого президентства ним скористався Леонід Кучма, повідомила «Укрінформу» прес-секретар облради Ольга Левчук.

«Анатолій Урбанський має намір збути на аукціоні раритетний автомобіль Volvo Limousine 960 Royal, виявлений ним у гаражі облради. Він доручив керівництву управління облради з майнових відносин та КП «Автопідприємство з обслуговування обласної ради та облдержадміністрації» підготувати це питання для розгляду на черговій сесії обласної ради. Після обговорення президією облради проект рішення можуть винести на пленарне засідання», - зазначила Левчук.

Як раніше повідомив голова Одеської обласної ради Анатолій Урбанський, виявлений в гаражі комунального господарства 6-метровый президентський Volvo Limousine 960 Royal - 1996 року випуску. В Україні такий же автомобіль представницького класу є лише в Києві.