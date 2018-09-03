В Одесі виявили раритетний лімузин часів правління Кучми (фото)



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До вашої уваги президентський Volvo Limousine 960 Royal 1996 року випуску

У гаражі обласного комунального підприємства «Автопідприємство по обслуговуванню обласної ради та обласної адміністрації» виявив раритет - шестиметровий президентський Volvo Limousine 960 Royal 1996 року випуску. Під капотом - 204 кінських сили, розганяється до сотні за 9.7 секунди, об'єм двигуна 2922 куб. см., витрата на 100 км - 11 літрів бензину. В Україні такий же автомобіль представницького класу є ще в Києві.

Про повідомив на власній сторінці у Facebook ujkjdf Одеської обласної ради Анатолій Урбанський/

«У гаражі КП він - з 2002 року, але його пробіг - близько 22 тисяч кілометрів: машина вкрай рідко використовується, так як призначена для зустрічей і перевезення вищих посадових осіб та міжнародних делегацій. Свого часу на ньому їздив приїжджав в Одеську область Президент України Леонід Кучма, а в останній раз на ньому возили делегацію з Болгарії», - написав Урбанський.

«Розповідають, на балансі КП був ще один автомобіль VIP-класу - популярний радянський представницький автомобіль «Чайка». Але - років 15 тому.

Сьогодні найстаріші машини в гаражі автопідприємства - три ЗІЛ-130 (два - 1988 року і один - 1989), одні з наймасовіших автомобілів в історії радянського автопрому, які використовуються в господарських цілях», - додав голова облради.