Рашисти обстріляли села Дніпропетровщини: є загиблі

Загинула пенсіонерка

Російські загарбники продовжують атакувати території України та вбивати цивільних. Зокрема, сьогодні на Дніпропетровщині окупанти вбили пенсіонерку. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

«На жаль, сьогодні маємо трагічні новини з Криворіжжя. Внаслідок обстрілу сіл Мар‘янське та Велика Костромка, що стався сьогодні пообіді, загинула сімдесятирічна жінка. Ще один пенсіонер 1949 року народження дістав осколкове поранення грудної клітини та мінно-вибухову травму. Наразі чоловік перебуває в лікарні у Кривому Розі», – йдеться в повідомленні.

Окупанти вдарили по населеним пунктам з «Ураганів», внаслідок чого там пошкоджено декілька десятків житлових будинків, господарчі споруди, автівки. На місці обстрілу можуть бути небезпечні боєприпаси.

Окрім цього, ворог обстріляв територію поблизу села Кошове: там пошкоджено лінію електропередач, без світла залишилось півсотні абонентів. Наразі тривають роботи з відновлення електропостачання.

До слова, триває 161-а доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Всі намагання окупантів просунутися в напрямках Мар’їнки та Білогірки наші захисники звели нанівець. Ворог вів наступальний бій в напрямку Білогірки, який теж не закінчився успіхом для рашистів.