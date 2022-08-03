Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Рашисти обстріляли села Дніпропетровщини: є загиблі

Іванна Гордійчук
Сьогодні, 20:21 glavcom.ua
Рашисти обстріляли села Дніпропетровщини: є загиблі
Окупанти вдарили по населеним пунктам Дніпропетровщини з «Ураганів»
фото ілюстративне

Загинула пенсіонерка 

Російські загарбники продовжують атакувати території України та вбивати цивільних. Зокрема, сьогодні на Дніпропетровщині окупанти вбили пенсіонерку. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

«На жаль, сьогодні маємо трагічні новини з Криворіжжя. Внаслідок обстрілу сіл Мар‘янське та Велика Костромка, що стався сьогодні пообіді, загинула сімдесятирічна жінка. Ще один пенсіонер 1949 року народження дістав осколкове поранення грудної клітини та мінно-вибухову травму. Наразі чоловік перебуває в лікарні у Кривому Розі», – йдеться в повідомленні.

Окупанти вдарили по населеним пунктам з «Ураганів», внаслідок чого там пошкоджено декілька десятків житлових будинків, господарчі споруди, автівки. На місці обстрілу можуть бути небезпечні боєприпаси.

Окрім цього, ворог обстріляв територію поблизу села Кошове: там пошкоджено лінію електропередач, без світла залишилось півсотні абонентів. Наразі тривають роботи з відновлення електропостачання.

До слова, триває 161-а доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Всі намагання окупантів просунутися в напрямках Мар’їнки та Білогірки наші захисники звели нанівець. Ворог вів наступальний бій в напрямку Білогірки, який теж не закінчився успіхом для рашистів.

Читайте також:

Теги: війна окупанти українці росія Дніпропетровщина

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Місто-Герой вже 161 добу постійно під ворожим вогнем
Окупанти вночі двічі били ракетами по Харкову: снаряди запускали з Бєлгорода
Сьогодні, 08:59
Під Авдіївкою тривають запеклі бої
Окупанти змінили тактику щодо захоплення Авдіївки – ISW
Сьогодні, 06:33
Всі ворожі спроби штурму українські воїни відбили, завдали окупантам втрат та відкинули назад
ЗСУ відбили атаки ворога на чотирьох напрямках, – Генштаб
Сьогодні, 18:44

Події в Україні

Рашисти обстріляли села Дніпропетровщини: є загиблі
Рашисти обстріляли села Дніпропетровщини: є загиблі
Російський урядовець пояснив, чому гниє урожай херсонських фермерів
Російський урядовець пояснив, чому гниє урожай херсонських фермерів
ЗСУ відбили атаки ворога на чотирьох напрямках, – Генштаб
ЗСУ відбили атаки ворога на чотирьох напрямках, – Генштаб
Польща вважає вчорашню атаку РФ на Львівщину невипадковою
Польща вважає вчорашню атаку РФ на Львівщину невипадковою
Влада Нікополя пояснила, чому рашисти прицільно знищують місто
Влада Нікополя пояснила, чому рашисти прицільно знищують місто
Теракт в Оленівці: розвідка розкрила шокуючі подробиці
Теракт в Оленівці: розвідка розкрила шокуючі подробиці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
113K
Львівщина: Повітряні сили повідомили, куди влучила рашистська ракета
100K
Візит Пелосі на Тайвань: Китай розчарував путінських пропагандистів
69K
Росія будує на Херсонщині мости-привиди: що це і як працює
39K
Путін смертельно хворий? Розвідка розповіла про двійників диктатора (відео)
38K
ЗСУ показали, як Himars знищує ворога (відео)
35K
РФ перекидає з Білорусі в Україну диверсійні групи

Новини

Комунальники Херсона рили окопи для рашистів. Підозру отримав директор водоканалу
Сьогодні, 15:48
ДБР затримало начальників військкоматів, які вимагали хабарі у призовників (фото)
Сьогодні, 14:45
Рашисти знищують меморіал українським захисникам у Маріуполі (фото)
Сьогодні, 14:02
Україна повертає миротворців із Косово
Сьогодні, 13:40
Зернові угоди: судно Razoni успішно пройшло інспекцію в Туреччині (фото)
Сьогодні, 13:24
МЗС попередив Білорусь про наслідки у разі вторгнення в Україну
Сьогодні, 13:04

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту